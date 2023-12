Trafic de produits prohibés au Bénin : 30 kg de chanvre indien saisis à Zagnanado

Lors d’une fouille effectuée par les éléments de la police républicaine en fin de la semaine écoulée, les forces de l’ordre ont mis la main sur un motocycliste qui transportait 30 kg de chanvre indien. Dimanche dernier à Zagnanado, dans le département du Zou, un motocycliste qui transportait un passager et un colis contenant du chanvre indien s’est retrouvé dans les mailles des forces de l’ordre du commissariat de l’arrondissement de kpédékpo.

D’après les informations publiées par la police républicaine, l’individu arrêté conduisait un passager et un colis de stupéfiants, à hauteur du poste de péage et de pesage. Le passager a pris la poudre d’escampette lors de la fouille. Le motocycliste épinglé par les forces de l’ordre a été mis à la disposition de l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (Ocertid) pour la suite de la procédure judiciaire. Pour rappel, le mardi 10 octobre dernier, les agents du service de lutte contre la fraude Atlantique-Littoral ont mis la main sur 1804 boules de cannabis d’un poids total de 931,600 kg, lors d’une opération menée au large de Cotonou par le chef de brigade et le chef adjoint de brigade du service régional de lutte contre la fraude Atlantique-Littoral de la douane béninoise.