USA: Joe Biden cible d’une enquête en destitution

Joe Biden va-t-il être destitué ? En effet, le Congrès américain a récemment approuvé l’ouverture d’une enquête à l’encontre du président américain. La raison ? Les affaires menées par son fils à l’étranger et notamment en Ukraine. Pas de quoi faire sourciller le chef de l’État, qui a tout simplement raillé une “combine politique” qui n’a absolument aucun fondement.

Une épine dans le pied pour Joe Biden ! En effet, l’actuel président américain est sous le feu des accusations et est même ciblé par une enquête pour destitution. Une procédure qui n’a toutefois quasiment aucune chance d’aller à son terme. Pour autant, celle-ci suppose une bien mauvaise presse pour le chef de l’État, alors que des élections présidentielles vont avoir lieu à partir de novembre 2024.

Joe Biden peut-il être destitué ?

Dans les faits, les élus Républicains, accusent Joe Biden d’avoir utilisé toute l’influence permise par son poste de vice-président des États-Unis entre 2009 et 2017, pour aider son fils à réaliser du business avec des pays comme la Chine et l’Ukraine. Des accusations que tout le monde chez les Biden et les démocrates nient en bloc. Selon eux, les conservateurs se focalisent davantage sur des combines politiques plutôt que sur la vie des Américains.

Hunter Biden accuse les Trumpistes

Hunter Biden, le principal concerné, a toujours expliqué que son père n’a jamais été impliqué dans ses affaires. S’il reconnait avoir fait des erreurs tout au long de sa vie, ce dernier point du doigt l’attitude des Trumpistes, qui tentent de le rouler dans la boue et l’humilier afin d’atteindre son père. « Il n’y a aucune preuve que le président Biden a commis un quelconque acte répréhensible », a pour sa part rajouté Hakeem Jeffries, chef démocrate à la Chambre.

Pour rappel, une procédure de destitution, aux USA, se déroule en deux étapes La première, c’est le vote de la Chambre des représentants, à la majorité. Si Joe Biden était alors accusé à la majorité, il serait jugé au Sénat. Pour autant, il ne fait quasiment aucun doute que le président soit acquitté, les Démocrates étant assez largement majoritaires à la Chambre Haute.