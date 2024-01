Acier en Afrique : ce pays africain ciblé par le plus grand producteur au monde

Share on Telegram

C’est un secret de Polichinelle, le continent africain regorge d’incroyables ressources naturelles qui sont convoitées par le monde entier. Une grande partie de l’économie de demain se construit présentement en Afrique. Par exemple, les terres rares et les métaux critiques dictent la loi sur le marché international des minerais. Il se trouve que les plus grands gisements de terres rares et de métaux critiques se trouvent sur le continent africain.

Les minerais dits traditionnels continuent aussi d’avoir la cote sur le marché. C’est le cas du fer. Là encore, le potentiel de l’Afrique est inestimable. Tout récemment, China Baowu Steel Group, le plus grand producteur d’acier du monde, a décidé d’investir en masse dans un pays en particulier. Il s’agit de la Guinée Conakry. Le pays d’Afrique de l’Ouest est une véritable mine à ciel ouvert. Les terres guinéennes sont extrêmement riches en toute sorte de minerai.

Selon divers spécialistes, la République Démocratique du Congo et la Guinée Conakry possèdent les plus importants gisements de minerai du monde. Ce n’est pas pour rien que China Baowu Steel Group a pris la décision d’investir la somme astronomique de 1,4 milliard $ dans le filon ferrique de Simandou. Cette somme va permettre d’actionner des projets prometteurs au niveau de Simandou toute chose qui va offrir de nouvelles perspectives économiques à la Guinée Conakry.

China Baowu Steel Group est le leader incontesté dans le domaine de la sidérurgie. L’apport de capitaux chinois va apporter une dynamique au secteur minier guinéen. Il y a quelques jours, c’est le mastodonte anglo-australien, Rio Tinto, qui avait annoncé d’importants investissements pour le projet Simandou. Depuis son arrivée au pouvoir, le général Mamadi Doumbouya a enclenché de nombreux mécanismes afin de valoriser comme il se doit le secteur minier guinéen. Conakry a renégocié un certain nombre d’accords avec des multinationales minières pour tirer de plus gros avantages.

Avec son incroyable potentiel minier, la Guinée Conakry peut faire basculer son économie dans des sphères insoupçonnées. Avec une bonne gestion des revenus générés par le secteur minier, l’économie guinéenne peut se transformer en profondeur et créer un ensemble de chaînes de valeur qui va grandement profiter à toute sa population. L’État guinéen doit faire en sorte d’exploiter judicieusement l’afflux d’investisseurs et négocier les contrats en fonction de ses intérêts. China Baowu Steel Group et Rio Tinto vont par exemple investir des sommes importantes dans la construction d’infrastructures de haut standing. Cela va vivement participer au désenclavement de la Guinée Conakry.