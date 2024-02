Les USA ont de quoi s’inquiéter, les Houthis changent de méthode

En mer Rouge, les Américains ont plusieurs fois sorti les muscles face aux rebelles Houthis, qu’ils accusent de tentatives de déstabilisation. Ces derniers sont pointés du doigt pour les différentes opérations menées, notamment à l’encontre des navires américains et anglo-saxons qui traversent la région.

Mais depuis peu, les rebelles Houthis semblent avoir décidé d’opter pour une toute nouvelle stratégie. En effet, le Commandement militaire américain au Moyen-Orient a confirmé avoir détruit un missile sol-air que cette faction proche de Téhéran s’apprêtait à tirer depuis le sol yéménite. Ce type de missile est notamment utilisé pour détruire des avions. Selon Washington, la menace était réelle et imminente.

L’armée américaine détruit des missiles Houthis

Dans la même journée, un bateau commercial a été pris pour cible, toujours par les rebelles Houthis, par un missile tiré depuis le Yémen, dans la ville de Taëz, pour être plus précis. Un scénario qui démontre bien à quel point la tension est vive dans cette région du monde. Malheureusement, personne ne semble être en mesure d’avancer ses pions pour rétablir l’ordre et la sécurité.

Ces tensions ont entraîné une chute assez franche du trafic maritime dans la région. Et c’est un vrai souci puisque 12% (environ) du commerce international transite par cette région du globe. Or, en un an, les tensions et les risques sont tels que le trafic maritime a chuté de plus de 30%. Rien que depuis novembre dernier, ce sont 35 attaques à l’encontre de navires, qui ont été répertoriées.

En mer Rouge, le trafic maritime chute

Face à cela, les USA paraissent quelque peu désemparés. Si la décision de réagir a été prise, pour limiter et contenir l’impact des offensives Houthis, les actions observées sont surtout défensives, avec la destruction de drones et autres missiles envoyés directement depuis le sol yéménite. Une situation explosive donc, qui pourrait encore durer de longs mois.