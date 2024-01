Afrique : ce milliardaire redevient la 2è grosse fortune du Nigéria

Share on Telegram

Abdul Samad Rabiu, magnat nigérian et PDG du groupe BUA, vient de reconquérir la position enviée de deuxième homme le plus riche du Nigeria, dépassant ainsi le célèbre Mike Adenuga. Cette ascension fulgurante est le résultat d’une augmentation substantielle de la valeur nette de Rabiu, la portant à plus de 7 milliards de dollars, selon le dernier rapport de Forbes. Depuis le début de l’année 2024, sa fortune a connu une croissance exceptionnelle de 1,5 milliard de dollars, passant de 5,7 milliards de dollars au 1er janvier à 7,2 milliards de dollars au moment de la rédaction de ce rapport.

Ce renversement de fortune a été accentué par la baisse soudaine de la valeur nette de Mike Adenuga, qui occupait la première place il y a à peine neuf jours avec 7,4 milliards de dollars. Depuis le 11 janvier, la fortune d’Adenuga a chuté de 400 millions de dollars, atteignant actuellement les 7 milliards de dollars. Cependant, l’histoire derrière la montée en puissance de Rabiu réside dans la performance exceptionnelle de ses sociétés cotées en bourse.

La solidité de BUA Cement Plc et BUA Foods Plc sur le marché boursier nigérian (NGX) est à l’origine de l’augmentation spectaculaire de la richesse de Rabiu. BUA Cement, le deuxième producteur de ciment du Nigeria, a vu le cours de ses actions augmenter de 45 % depuis le début de l’année, propulsant sa capitalisation boursière à 5,03 billions de nairas (5,64 milliards de dollars). La participation de 96,3 % de Rabiu dans cette société est désormais estimée à 4,84 billions de nairas (5,43 milliards de dollars).

Similairement, BUA Foods Plc, l’entreprise alimentaire unifiée du groupe BUA, a enregistré une croissance significative de plus de 24 % depuis le début de l’année, dépassant ainsi la barre des 4,9 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière. La participation de 99,8 % de Rabiu dans cette société est évaluée à 4,83 milliards de dollars. Ces performances exceptionnelles ont propulsé Abdul Samad Rabiu au deuxième rang des personnes les plus riches du Nigeria et au cinquième rang en Afrique, figurant au 343e rang sur la liste Forbes des milliardaires mondiaux.

À la tête du groupe BUA, le conglomérat industriel en pleine croissance d’Afrique, Rabiu a également démontré sa vision stratégique en orchestrant un partenariat stratégique en décembre 2023 avec le leader mondial des équipements énergétiques, CIMC ENRIC, en collaboration avec le groupe Axxela.