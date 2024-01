Afrique: ce milliardaire revient sur la liste Forbes et est la 4è personne la plus riche du Nigéria

Share on Telegram

Le milliardaire et philanthrope nigérian Femi Otedola est de retour sous les feux de la rampe, figurant avec fierté, sur la liste Forbes des individus les plus fortunés d’Afrique. Sa valeur nette, estimée à 1,2 milliard de dollars(selon Forbes au moment où nous rédigeons cet article), le positionne au quatrième rang des personnes les plus riches du Nigeria. Toutefois, ce chiffre ne révèle qu’une fraction de l’ampleur de sa richesse considérable, signalant une renaissance financière pour cet entrepreneur chevronné.

Forbes a récemment classé Otedola au quatrième rang des milliardaires nigérians, le situant au 2 353ème rang sur l’échelle mondiale de la richesse. Cette reconnaissance fait suite à une année 2023 exceptionnelle pour le président de Geregu Power Plc et directeur de FBN Holdings Plc. Au cours de cette période, il s’est hissé au troisième rang des investisseurs les plus riches de la Bourse nigériane, seulement devancé par les incontournables Abdul Samad Rabiu et Aliko Dangote.

Cette n’est pas la première apparition d’Otedola sur la liste Forbes, c’est en réalité la troisième. Ses débuts en 2008 le consacrèrent comme le deuxième Nigérian à figurer sur la liste mondiale, après Dangote. À l’époque, il dominait le secteur pétrolier avec sa participation dans African Petroleum et Zenon Petroleum. Bien qu’il ait disparu de la liste en 2009, sa résurgence en 2016 grâce à Forte Oil marquait le début d’une ascension remarquable.

Sa récente inclusion dans le cercle des milliardaires est le fruit de sa participation dans Geregu Power, sa fortune offshore, son vaste portefeuille immobilier international et ses parts dans deux grandes banques nigérianes : Zenith et FBN Holdings. En décembre 2023, il a atteint une étape significative en devenant le deuxième individu coté à la Bourse nigériane à détenir des participations dans deux sociétés évaluées à plus de 1,2 milliard de dollars, après Rabiu.

Le succès d’Otedola est le résultat d’investissements stratégiques et d’un engagement inébranlable envers l’excellence. Son influence s’étend à des secteurs cruciaux tels que l’énergie et la finance, contribuant ainsi de manière significative à l’économie nigériane. Son portefeuille diversifié et son leadership éclairé sont des catalyseurs de changements positifs.

Malgré son succès financier, l’engagement philanthropique d’Otedola reste indéfectible. Récemment, il a fait don d’un milliard de nairas (1,13 million de dollars) au Fonds fiduciaire pour la sécurité de l’État de Lagos. Cette contribution substantielle, dans la continuité de ses efforts philanthropiques, vise à renforcer les initiatives de sécurité de l’État, démontrant ainsi son dévouement envers le bien-être de la société.