Afrique: Israël souhaiterait déplacer certains palestiniens en RDC

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Au Proche-Orient, la guerre continue de faire rage entre Israël et la Palestine. Depuis le 7 octobre 2023 et l’incursion palestinienne sur le sol israélien, à l’occasion du festival de Reïm, au cours duquel 260 personnes auraient perdu la vie, le gouvernement Netanyahou a décidé de répliquer. Depuis, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont décédées à la suite d’opérations militaires et bombardements.

Concernant cette guerre, une question reste en suspend, celle concernant l’avenir de la population palestinienne. Certains décideurs israéliens prônent pour une réinstallation des civils, hors de la bande de Gaza. Une idée qui n’a d’ailleurs pas plu à Washington, qui a condamné une récente sortie opérée par deux ministres d’extrême droite, Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir.

Publicité

Le déplacement des palestiniens, envisagé

Il y a quelques jours, ces derniers ont effectivement évoqué l’idée d’un “déménagement” des civils gazaouis, hors de leur lieu actuel de résidence. Une rhétorique jugée irresponsable par Matthew Miller, porte-parole du département d’État américain, qui a tenu à rappeler que Gaza était bel et bien une terre palestinienne et qu’elle le restera à terme.

Le Congo, une piste sérieuse ?

Pour autant, cette piste est sérieusement étudiée par les décideurs. En effet, certains dirigeants auraient eu des échanges, secrets, avec le Congo et d’autres pays, pour savoir si ces États seraient en mesure d’accueillir des migrants Palestiniens civils, de la bande de Gaza. Une information confirmée par le média Zman Yisrael. Rien de concret à l’heure actuelle cependant.

Au mois de novembre dernier, Gila Gamliel, ministre du Renseignement, affirmait déjà que la population internationale, plutôt que de financer la reconstruction de la bande de Gaza, devrait davantage s’atteler à financer les coûts de réinstallation des civils palestiniens concernés afin de les aider à “construire une nouvelle vie” dans leur futur pays d’accueil.