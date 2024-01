Afrique: Voici les 5 plus vieux milliardaires en 2024

L’une des beautés du continent africain réside dans l’esprit d’entreprise qui anime sa population. Cet esprit se manifeste à tous les niveaux, du commerçant de rue aspirant à des jours meilleurs au fondateur de conglomérats élaborant des stratégies d’expansion. Au cœur de cette économie diversifiée évoluent des personnalités fortunés, dont l’esprit d’entreprise et le succès durable résonnent depuis des décennies. Nous proposons dans cet article, le classement des 5 plus vieux milliardaires du continent.

Othman Benjelloun, à 91 ans, se distingue en tant que plus vieux milliardaire du continent. Classé à la 2050ème position parmi les milliardaires mondiaux les plus âgés, il a bâti sa fortune dans le secteur bancaire et des assurances au Maroc. Sa longévité dans le monde des affaires témoigne d’une résilience exceptionnelle face aux ralentissements économiques, à l’instabilité politique et à l’évolution des marchés.

Publicité

À la deuxième place, Christoffel Wiese, âgé de 82 ans, occupe le 2301ème rang mondial. Originaire d’Afrique du Sud, son empire financier s’est construit dans le secteur de la vente au détail. Sa persévérance et son esprit visionnaire ont été les piliers de sa réussite au fil des ans.

Issad Rebrab, à 80 ans, représente l’Algérie dans ce classement. Avec une valeur nette de 2,5 milliards de dollars, il a prospéré dans l’industrie alimentaire. Sa présence parmi les plus vieux milliardaires africains démontre la diversité des secteurs propices à l’accumulation de richesses sur le continent.

Youssef Mansour, âgé de 79 ans, incarne la diversification économique de l’Égypte. Sa fortune, évaluée à 1,3 milliard de dollars, est le fruit d’investissements dans divers secteurs. Sa longévité dans le monde des affaires égyptien témoigne de sa capacité à naviguer avec succès dans des environnements économiques complexes.

Publicité

Enfin, Nicky Oppenheimer, 78 ans, s’illustre comme le cinquième plus vieux milliardaire d’Afrique, avec une impressionnante valeur nette de 9,4 milliards de dollars. Actif dans le secteur des diamants en Afrique du Sud, il incarne la persévérance et l’ingéniosité nécessaires pour maintenir une position de leader sur le marché.

Ces vieux milliardaires ont non seulement traversé les tumultes économiques, politiques et les évolutions du marché, mais ils ont également joué un rôle essentiel dans la formation de nouvelles générations d’entrepreneurs. Aujourd’hui, certains d’entre eux passent le flambeau à la prochaine génération, façonnant ainsi de nouveaux esprits pour perpétuer l’héritage de l’esprit d’entreprise en Afrique.