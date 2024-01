Bénin : 31 enseignants des universités régularisés en conseil des ministres

Share on Telegram

La situation administrative de 31 enseignants intervenant dans les universités publiques du Bénin vient d’être régularisée. Le gouvernement du président Patrice Talon a donné son accord en conseil des ministres tenu ce mardi 9 janvier 2024. Ces enseignants détenteurs d’un doctorat et qui étaient déjà des agents de l’Etat avaient été sollicités par les autorités rectorales pour combler le déficit chronique du personnel enseignant qui s’observait dans les universités.

« Ceux-ci sont impliqués dans le bon déroulement des activités académiques (cours, travaux pratiques, travaux dirigés, encadrement de mémoire, participation aux jurys de soutenance de mémoire, etc.) dans ces universités jusqu’à ce jour, de façon bénévole », précise le relevé du compte rendu du conseil des ministres. Après l’admission à la retraite des enseignants titulaires des cours, les 31 jeunes docteurs sollicités ont donc assuré avec professionnalisme et dévouement la continuité des enseignements et des activités académiques liées à leurs spécialités.

Toutes choses qui leur ont valu la validation de leur dossier et leur inscription sur les tableaux scientifiques. La plupart de ces fonctionnaires ayant bénéficié d’une bourse du budget national pour leur formation doctorale, le conseil des ministres n’a d’autre choix que d’autoriser « la régularisation de la situation administrative des intéressés et leur reclassement dans un corps des personnels enseignants des universités publiques du Bénin », lit-on dans le compte rendu.

Le même compte rendu précise que la décision prend effet « pour compter de la date d’effet de leur mise à disposition en qualité d’assistant en position probatoire ».