Bénin : Certains agents de l’Etat n’auront pas leur salaire dès ce mois, voici la raison

Certains agents de l’Etat n’auront pas leur salaire pour compter de janvier 2024. Il s’agit des agents en service dans les agences sous tutelle des ministères et institutions de l’Etat qui n’ont pas rempli les formalités requises. C’est ce qu’on retient de la correspondance n°0041/MEF/SGM/DGB/DS/SEC en date du 12 janvier 2024 du ministère de l’économie et des finances adressée aux secrétaires généraux des ministères et institutions de l’Etat.

Selon la correspondance signée de Alban Bienvenu Bessan, secrétaire général du ministère de l’économie et des finances, les intéressés continuent d’émarger au fichier solde de l’Etat au mépris de la loi n°2015-18 du 1er septembre 2015 portant statut général de la fonction publique au Bénin et la loi n°2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. Ces différentes lois disposent entre autres que « les traitements ou salaires de même que les indemnités de fonction et tous autres avantages doivent être intégralement pris en charge par les entreprises publiques concernées », précise la correspondance.

Conformément à ces dispositions prévues par la loi, les salaires des agents de l’Etat mis à la disposition des agences et autres structures sous tutelle des ministères ou institutions sans les formalités requises « seront suspendus pour compter du mois de janvier 2024 », lit-on dans la note du secrétaire général du ministère de l’économie et des finances.