Bénin : En 6 mois, 14 359 mineures sont devenues mères dans la Donga

Les statistiques des grossesses précoces et non désirées ne cessent de grimper au Bénin. La situation est plus alarmante chez les filles mineures. Selon des chiffres publiés par Fraternité Fm de Parakou, 14 359 filles mineures sont devenues mères entre janvier et juin 2023 dans la Donga.

Ces chiffres qui font visiblement froid dans le dos sont les résultats d’une enquête réalisée par l’organe dans ce département de la partie septentrionale du Bénin. Avec ces chiffres enregistrés en l’espace de six (06) mois dans un seul département, on est en droit d’affirmer que les nombreuses campagnes de sensibilisation initiées à l’endroit des filles aussi bien dans les écoles que dans les ateliers d’apprentissage par le gouvernement et par les ONG avec à la clé de lourds investissements, ont montré assez leur limite. Pour lutter efficacement contre ce fléau qui hypothèque l’avenir des filles, il va falloir changer de stratégies et de méthodes afin de mieux canaliser l’appétit sexuel des adolescentes et des jeunes filles qui s’adonnent à vau-l’eau à la sexualité sans vergogne et sans précautions aucunes en la matière.

Il est donc clair que les filles mineures sont devenues la proie facile des hommes sans scrupule. Face au phénomène des grossesses précoces, une synergie d’actions s’impose dans la Donga. Les décideurs, la société civile, les partenaires au développement et les parents doivent analyser à fond les véritables causes du phénomène en vue de renforcer l’éducation sur la santé sexuelle et reproductive. Aussi, les mesures coercitives en la matière doivent-elles être renforcées à l’encontre des prédateurs.