Bénin : « Je tiens le choc grâce à vos prières », écrit Joël Aïvo à l’occasion du nouvel an

Comme l’exige la tradition, le professeur Joël Aïvo, depuis son lieu de détention a formulé ses vœux de nouvel an à ses étudiants, ses compagnons et à tout le peuple béninois. « Une nouvelle année passée loin des êtres qui sont si chers à ma vie. Une année, une de plus, passée loin de mes étudiants, loin des amphithéâtres, loin de mes compagnons et de vous tous », a écrit le constitutionnaliste sur sa page Facebook ce jeudi 4 janvier 2024.

En détention depuis le 15 avril 2021, Joël Aïvo considère son incarcération comme un sacrifice sans occulter les douleurs qu’il récent. « Malgré ce temps qui, impassiblement, me traverse, je passe chaque jour de ces années de détention comme des années de sacrifice de ma vie pour mes idées, ma patrie et pour le triomphe inéluctable des idéaux pour lesquels, contre vents et marrées, nous nous battons », a-t-il déclaré. Le sacrifice est énorme et les douleurs sont si profondes mais le pensionnaire de la prison civile de Cotonou se réjouit de l’attention et des prières des uns et des autres qui le réconfortent.

« Je tiens le choc grâce à vos prières, à vos bonnes intentions et avec le souvenir de nos débats passés, de nos confrontations manquées », reconnait l’opposant Joël Aïvo qui reste tout de même confiant. « Mais par-dessus tout, je garde la foi ardente de vous retrouver bientôt, tôt ou tard, pour les défis du futur », a-t-il déclaré. Dans son message, le professeur Joël Aïvo se veut reconnaissant à tous ceux qui partage ces moments de douleur avec lui.

« Le fils, le frère, l’ami, le collègue et le compagnon qui a subitement disparu de votre quotidien, vous remercie où que vous soyez, au Bénin ou à l’extérieur, pour votre soutien sans cesse renouvelé, témoigné de diverses manières mais toujours empreint de bienveillance, de fidélité et d’humanité », écrit-il avant de formuler ses vœux en ces termes : « Je vous souhaite, à chacun d’entre vous et à vos familles, le meilleur pour cette nouvelle année. Bonne et heureuse année 2024 ».

Il faut rappeler que le professeur Joël Aïvo a été arrêté le 15 avril 2021 à Godomey alors qu’il revenait du campus puis condamné à 10 ans de prison pour « blanchiment de capitaux » et « atteinte à la sûreté de l’Etat ».