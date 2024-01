Bénin : « La révision de la constitution ne devrait pas être un crime », selon les députés BR

Longtemps attendus sur la polémique autour de la révision de la constitution, les députés du groupe parlementaire Bloc Républicain ont enfin brisé le silence. Alors que Les Démocrates, la Fcbe, le PCB, la NFN et la GSR redoutent une révision opportuniste de la constitution et alertent le peuple béninois, les députés du parti d’Abdoulaye Bio Tchané estiment que « la révision de la constitution ne devrait pas être un crime ».

Ils l’ont fait savoir ce mercredi 24 janvier 2024 au cours d’un point de presse qu’ils ont animé pour faire le point de leurs échanges avec le président de la République sur la relecture du code électoral ordonnée par la Cour constitutionnelle en vue des élections générales de 2026.Les députés du parti ‘’cheval cabré’’ n’excluent donc pas la révision de la loi fondamentale « dans la mesure où elle peut comporter des nécessités de correction et d’induction de réformes que prescrivent les situations et les difficultés de gouvernance », a déclaré l’He Assan Séibou, président du groupe parlementaire BR. Pour ces élus du peuple qui soutiennent les actions du président Patrice Talon, on peut bien apporter des corrections à cette loi tout en conservant les fondamentaux.

« Tout en marquant son accord absolu avec la position du Président de la République, le GPBR estime que le Président et le peuple devraient accepter des corrections éventuelles qui seraient sans incidence sur les points fondamentaux, notamment le nombre de mandats », ont suggéré les députés au Chef de l’Etat lors de la rencontre. En réponse à cette suggestion de l’He Assan Séibou et de ses collègues députés BR, « le Président de la République a réaffirmé qu’il n’est pas demandeur d’aucune modification de la constitution. Et si les députés soulevaient des nécessités de corrections utiles, ils sont libres », ont clarifié les conférenciers.

S’il devrait y avoir révision de la constitution, le chantre de la rupture et du nouveau départ a promis aux députés du groupe parlementaire BR, qu’il mettrait tout en œuvre afin de « combattre tout ce qui touchera au nombre de mandats et les autres points fondamentaux », a expliqué l’He Assan Séibou avant d’inviter le peuple béninois à ne pas se laisser manipuler par les rumeurs et surtout à rester serein et confiant en son avenir.