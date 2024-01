Bénin : LD, MPL, GSR et NFN « rejettent toute idée de révision de la constitution »

L’opposition béninoise n’est pas favorable à la révision de la constitution avant les élections générales de 2026. C’est du moins ce qu’on retient de la séance de travail qui a réuni ce lundi 29 janvier 2024 à Cotonou les partis Les Démocrates (LD), Grande solidarité républicaine (GSR), Nouvelle force nationale (NFN) et Mouvement populaire de libération (MPL). Ces partis qui se réclament de l’opposition se sont penchés sur la relecture du code électoral et la révision de la loi fondamentale du Bénin qui suscitent actuellement assez de commentaires.

Cette séance d’échanges est une initiative du parti LD et fait suite à la rencontre entre le Chef de l’Etat et les députés du groupe parlementaire de la principale force politique du Bénin tenue le lundi 22 janvier 2024. Le but visé par Les Démocrates est de s’accorder sur une position commune en ce qui concerne la mise en œuvre de la décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024 de la Cour constitutionnelle relative aux parrainages des candidats à l’élection présidentielle et à l’harmonisation des dates de reprise de l’élection présidentielle en cas d’annulation, entre la constitution et le code électoral.

Après plusieurs heures d’échanges, les responsables des partis d’opposition présents à la rencontre ont « rejeté toute idée de révision de la constitution dans le contexte actuel ». Mieux, à travers la déclaration lue par l’He Nourénou Atchadé, président du groupe parlementaire LD et président du comité d’organisation, les partis LD, GRS, NFN et MPL ont à l’unanimité « exprimé leur refus catégorique de toute tentative de réaménagement du calendrier électoral ». S’agissant de la modification du code électoral, des propositions concrètes ont été retenues et consignées dans un mémorandum qui sera porté par le groupe parlementaire Les Démocrates à l’Assemblée Nationale à l’occasion de la relecture de cette loi.

Au cours de cette séance de travail, l’opposition béninoise est revenue sur la nécessité de l’organisation d’un dialogue national qui va impliquer toutes les forces politiques et les acteurs de la société civile. Ces assises que propose l’opposition vont sans doute contribuer à la décrispation du climat politique et social, laisse entendre l’He Nourénou Atchadé. Pendant que l’opposition rejette toute idée de révision de la constitution et exige un dialogue national, la proposition de la loi portant modification de la constitution de la République du Bénin est déjà introduite à l’Assemblée nationale. L’initiative est portée par le député Assan Séïbou, président du groupe parlementaire Bloc Républicain.