Bénin : le Bloc Républicain évoque l’éventualité d’une révision de la constitution

Après la rencontre avec le chef de l’Etat lundi 22 janvier dernier, les députés du groupe parlementaire Bloc républicain soutenant les actions de Patrice talon ont animé une conférence de presse pour faire le point de leurs échanges avec le chef de l’Etat. Cette occasion a été saisie par les élus républicains pour revenir sur l’éventualité d’une révision de la constitution béninoise.

« La révision de la constitution ne devrait pas être un crime, dans la mesure où elle peut comporter des nécessités de correction et d’induction de réformes que prescrivent les situations et les difficultés de gouvernance. Tout en marquant son accord absolu avec la position du Président de la République, le GPBR estime que le Président et le peuple devraient accepter des corrections éventuelles qui seraient sans incidence sur les points fondamentaux, notamment le nombre de mandats ». Ainsi s’exprimait le député Assan Séibou lors de cette conférence de presse tenue au palais des gouverneurs à Porto-Novo, mercredi 24 janvier 2024.

