Bénin : Le président Talon va rencontrer les députés ce lundi

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

S’achemine-ton vers la modification du code électoral tel que ordonné par la Cour constitutionnelle ? En tout cas, c’est la question que l’on est en droit de se poser. Et pour cause, le président Patrice Talon reçoit les députés des trois groupes parlementaires de l’Assemblée nationale, 9e législature. Cette rencontre se tiendra le lundi 22 janvier 2024 au Palais de la Marina selon les informations rapportées par Bip Radio.

Le Chef de l’Etat aura donc à échanger aussi bien avec les députés de la mouvance présidentielle que ceux de l’opposition. Selon la même source, le président Talon reçoit d’abord à 9 heures, les députés de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), le plus grand parti du Bénin. A 11h30, ce sera le tour des élus du parti d’opposition Les Démocraties (LD) et à 15 heures, Patrice Talon va échanger avec les députés du groupe parlementaire Bloc Républicain (BR).

Publicité

Si pour l’heure les sujets qui feront objet de cette rencontre ne sont pas connus, il n’en demeure pas moins de préciser qu’elle intervient dans un contexte où la Cour constitutionnelle, dans un arrêt rendu le jeudi 4 janvier 2024 a invité l’Assemblée nationale à modifier le code électoral béninois, suite au recours d’un citoyen.

Selon la décision de la plus haute juridiction, les dates retenues pour élire et installer les députés et les maires dans le cadre des élections générales de 2026 compromettent la délivrance des parrainages dans les délais en ce qui concerne l’élection présidentielle. A cette occasion, le numéro 1 de tous les béninois pourrait également évoquer le supposé projet de révision de la constitution qui, actuellement suscite une grosse polémique au sein de la classe politique.