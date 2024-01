Bénin : Les députés LD favorables à la relecture du code électoral mais posent une condition

A l’instar de leurs collègues de l’Union Progressiste le Renouveau et du Bloc Républicain, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates (LD) ont été reçus ce lundi par le président Patrice Talon. Au menu des échanges : La relecture du code électoral en vue des élections générales de 2026 telle que ordonnée par la Cour constitutionnelle.

Dans sa démarche de consultation des députés des 3 groupes parlementaires de l’Assemblée nationale, 9e législature, le Chef de l’Etat a voulu avoir avec les députés LD leurs propositions par rapport à la décision DCC 001 du 04 janvier 2024 portant modification du code électoral, fait savoir l’He Nourénou Atchadé, le président du groupe parlementaire Les Démocrates au cours d’un point de presse qu’ils ont animé après la rencontre.

A l’entendre, le président Patrice Talon est à la recherche du consensus sur les modifications qu’il convient d’intégrer au code électoral. Si au cours de cette rencontre, le groupe parlementaire LD semble être favorable à la révision du code électoral, il n’en demeure moins de préciser qu’il n’a fait aucune proposition au Chef de l’Etat. Et pour cause, l’ordre du jour de la rencontre n’avait pas été clairement défini afin de permettre à ces élus du peuple de se préparer conséquemment, a justifié l’He Habibou Woroucoubou, joint au téléphone par Fraternité FM.

« Nous n’avons pas une position particulière à l’heure où nous parlons par rapport à la révision du Code. On s’en tient simplement à la décision de la Cour Constitutionnelle qui nous demande de corriger un certain nombre de choses », fait savoir le député du parti Les Démocrates qui souligne que le groupe parlementaire est prêt à participer aux corrections. « Si éventuellement, il existe encore d’autres éléments à corriger, nous allons y prendre part pour faire ce que la nation nous a demandé », a-t-il promis.

Ayant une claire conscience de la pertinence de la question du code électoral qui engage d’ailleurs l’avenir du pays, les députés démocrates entendent consulter le président du parti qui n’est rien d’autre que Boni Yayi. Avec le bureau politique, les propositions concrètes seront retenues pour améliorer le code électoral en vue des élections générales de 2026 à la grande satisfaction du peuple béninois, a confié l’He Nourénou Atchadé. Cette rencontre qui a duré une trentaine de minutes, a permis aux députés de l’opposition d’évoquer les difficultés que le parti rencontre sur le terrain relativement aux autorisations de manifestation.

L’He Habibou Woroucoubou a pointé du doigt accusateur les maires et les préfets. « On a fait remarquer au Chef de l’Etat que aussi bien la constitution, la charte des partis politiques et la loi sur le statut de l’opposition, donnent la possibilité à tous les partis politiques d’animer la vie politique. Mais on se rend compte qu’à des moment donnés, des préfets et des maires prennent des dispositions pour empêcher des réalisations des manifestations de l’opposition », souligne Habibou Woroucoubou.

Face à cette difficulté des démocrates, le président Patrice Talon a promis donner des instructions afin qu’il n’y ait plus d’obstacles à l’animation de la vie politique, a-t-il fait savoir. La question de l’audit n’a pas été occultée par les députés du groupe parlementaire LD.

L’ancien député Valentin Djènontin, a suivi de près cette séance de travail entre le président de la République et les députés du parti LD. Selon lui, il a été également question de la question de la révision de la Constitution. « Le souhait du Chef de l’Etat, c’est que ce soit une proposition de loi concertée entre les députés. Il ne souhaite pas porter directement la responsabilité de la révision ; autrement dit, ce ne sera pas un projet de lois », a-t-il écrit.