Bénin : Les évêques invitent les politiciens à préserver la paix

Les évêques du Bénin sont soucieux de la préservation de la paix et de l’unité nationale. Le vendredi 19 janvier 2024, ces hommes de Dieu ont rendu public un communiqué qui sanctionne la fin des travaux de la 71e session ordinaire de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB). Au cours des assises qui ont eu lieu à Cotonou, la CEB s’est penchée sur plusieurs sujets d’intérêt commun notamment sur le plan politique. Une session qui coïncide avec la visite au Bénin de Michael Cardinal Czerny, préfet du Dicastère romain pour le Service du Développement Humain Intégral dans le cadre du programme Église Verte.

« En cette période où s’observent diverses manifestations et prises de position implicites ou explicites dans de nombreuses localités et instances de notre pays, les Évêques du Bénin invitent tous les acteurs politiques, quels que soient leurs bords, à toujours viser l’intérêt supérieur de la Nation dans leurs prises de positions et de décision », lit-on dans le communiqué final signé du monseigneur Roger Houngbédji, archevêque de Cotonou. Depuis la conférence des forces vives de la nation au cours de laquelle Mgr Isidore de Souza a joué un rôle primordial, l’église catholique n’a jamais eu de cesse de s’impliquer dans l’enracinement de la démocratie au Bénin.

Ce communiqué de la Conférence épiscopale du Bénin intervient dans un contexte où un supposé projet de révision de la constitution fait déchaîner les passions. Chaque acteur politique y va selon son entendement. L’opposition et pouvoir en place, de leur côté, se lancement subtilement des piques ; les citoyens lambda s’invitent également dans le débat. Face à ces prises de position tous azimuts et qui sont susceptibles de compromettre la paix, les évêques du Bénin n’ont d’autres rôles que de se remettre à Dieu afin qu’il inspire les acteurs politiques qu’ils soient de la mouvance ou de l’opposition.

« Que l’Esprit Saint, Esprit de Sagesse et de Crainte de Dieu, leur inspire toujours les bonnes paroles, les bonnes actions et les meilleures orientations en vue du bien de tous, de la décrispation de l’atmosphère politique, en veillant surtout à la préservation de la paix et de l’unité nationale », souhaite la CEB. Ce message des évêques du Bénin vient à point nommé pour le simple que le président Patrice Talon a convié les députés de la mouvance et de l’opposition pour une séance d’échanges ce lundi au Palais de la Marina. Selon nos sources, la modification du code électoral sera au menu des discussions.