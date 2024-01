Ce blindé américain réalise des prouesses contre les drones

Share on Telegram

Un nouveau blindé, prêt à être déployé ? En effet, les Américains auraient réussi à mettre au point un nouveau type de véhicule, équipé d’une tourelle et de capteurs sophistiqués, pour détecter la présence éventuelle de drones et surtout, les détruire si besoin est, à l’aide de ses canons intégrés. De premiers essais très positifs ont d’ailleurs eu lieu aux USA.

C’est en Ukraine, notamment, que la “guerre des drones” fait rage. Du côté russe comme du côté ukrainien, les forces armées ont recours à ce type d’engin pour s’en prendre à l’opposition. Tirs d’artillerie et observations, les drones ont plusieurs casquettes différentes et représentent désormais un intérêt stratégique. Pour beaucoup, c’est d’ailleurs le signe que les façons de faire la guerre ont beaucoup évolué.

Les drones : une nouvelle manière de faire la guerre

D’ailleurs, de plus en plus d’armes visant à “contrer” les drones ont été créées. Les armées les plus avancées disposent désormais de capteurs très puissants pour pouvoir les détecter, de brouilleurs pour les empêcher de se repérer dans l’espace ou encore des canons laser (toujours en développement) pour pouvoir les abattre en plein vol. Récemment, un blindé américain a même été dévoilé !

Ce blindé, appelé AMPV C-UAS a été dévoilé par BAE Systems. Ce blindé dispose d’une tourelle spécifiquement conçue pour détruire les drones à partir d’une certaine distance. Ce dernier dispose également d’un radar, à 360 degrés, qui permet de facilement détecter la présence d’engins. À cela, s’ajoutent des caméras et surtout, des armes, comme des missiles Stinger, comme une mitrailleuse ou encore un canon (30 mm Northrop Grumman XM914).

Qu’adviendra-t-il des AMPV C-UAS ?

De premiers tests ont été réalisés aux États-Unis, afin de vérifier l’efficacité de ce blindé était avérée. Et les premiers résultats sont très encourageants pour l’armée américaine. En effet, c’est au champ de tir de Kingman, en Arizona, que les cibles ont été atteintes avec précision. Se pose toutefois la question de savoir ce qu’il adviendra de ces blindés. Seront-ils gardés par les Américains, en cas de conflit, ou seront-ils livrés en Ukraine ?