Chine: plus d’un million et demi de Tesla rappelés, voici la raison

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Un nouveau chapitre tumultueux s’ouvre pour Tesla en Chine avec l’annonce du rappel massif de 1,6 million de véhicules suite à des défauts logiciels critiques. Cette décision, ordonnée par l’autorité chinoise de régulation des marchés, frappe durement le constructeur américain déjà éclipsé par le constructeur chinois BYD sur le marché des véhicules électriques. La nécessité de cette action découle de la détection de défaillances dans le logiciel des véhicules, affectant à la fois la conduite assistée et le système de verrouillage des portes.

Les lots de voitures impactés, produits entre 2014 et 2023, englobent un total de 1,6 million de véhicules des séries Model S, Model X, Model Y et Model 3. L’autorité de régulation chinoise a précisé que la mise à jour du logiciel pour remédier à ces problèmes pourra être réalisée à distance, mais la nécessité de cette intervention est indéniable. En effet, cette défaillance est jugée critique, augmentant le risque de collision des véhicules et soulevant des préoccupations sérieuses en matière de sécurité, selon les déclarations de ladite autorité.

Publicité

Ce rappel massif en Chine s’ajoute à une série de précédentes mesures prises par Tesla, notamment en décembre, où la société avait déjà rappelé deux millions de véhicules aux États-Unis pour des risques liés à leur système de conduite assistée. Ces récurrences de problèmes techniques soulèvent des inquiétudes quant à la fiabilité des technologies avancées déployées dans ces voitures électriques.

La Chine représente un marché vital pour Tesla, avec une usine majeure basée à Shanghai, la plus importante en dehors des États-Unis. En 2023, cette usine a produit plus de 900 000 véhicules, témoignant de l’importance stratégique du marché chinois pour l’entreprise. Cependant, ces rappels massifs soulignent les défis majeurs auxquels Tesla est confronté pour maintenir sa position sur un marché compétitif et exigeant.