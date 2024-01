Chine: un rapport américain confirme la supériorité militaire sur un plan précis

Share on Telegram

Depuis quelques années, tous les regards sont tournés vers la Chine et son développement militaire. Pékin, depuis plusieurs années, a effectivement décidé d’appuyer sur l’accélérateur. Une stratégie qui peut faire peur, notamment à l’Europe et aux USA, qui s’inquiètent de voir à quelle vitesse le pays grandit.

En novembre 2023, le général américain, Charles Flynn, semblait s’émouvoir de la capacité chinoise à considérablement développer son arsenal militaire. Interrogé par la presse française, ce dernier avouait alors qu’il trouvait « inquiétante« , la trajectoire observée, notamment au sujet de la marine chinoise, qui depuis l’an dernier, est devenue la plus grande marine au monde.

La Chine, future plus grande puissance militaire mondiale ?

Et les chiffres qu’ont à disposition les militaires et dirigeants occidentaux pourraient même être sous-évalués. En effet, un rapport du Pentagone affirme que d’ici à quelques années, la production militaire chinoise dépassera celle des États-Unis, mais surtout, celle de l’ensemble de ses alliés dans la région du Pacifique. Un ensemble composé de l’Australie, du Japon, des Philippines ou encore de Taïwan, de la Corée du Sud et de la Nouvelle-Zélande.

Un ascendant qualitatif, qui se réduit peu à peu

En revanche, ce rapport stipule que la qualité des équipements militaires occidentaux est toutefois meilleure que la qualité des productions chinoises. Pour autant, cela démontre que Pékin a, depuis quelques années, mis en place une politique très stricte de développement militaire, rythmée par des cadences infernales, mais des délais souvent tenus. Aujourd’hui, ce rapport tend aussi à démontrer que les principales forces européennes pourraient bien ne jamais s’engager aux côtés des USA, notamment dans le cadre de tensions localisées, comme à Taïwan, par exemple.

Enfin, cet ascendant technologique occidental pourrait ne pas durer. La Chine investit massivement dans les nouvelles technologies et l’industrie de défense chinoise arrive peu à peu à maturité. La croissance n’est plus uniquement quantitative, mais aussi qualitative, ce qui laisse entendre que dans les 5 à 10 prochaines années, les équipements militaires chinois pourraient rattraper les équipes Occidentaux, voire même les dépasser sur certains points. De quoi confirmer les ambitions de Xi Jinping, de faire de la Chine, une superpuissance mondiale, d’ici à 2049, date où sera célébré le centenaire de la création de la République Populaire de Chine.