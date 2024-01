Constitution du Bénin : la révision évoquée lors d’une rencontre des présidents d’institutions

Share on Telegram

La révision de la constitution béninoise a été abordée lors d’une rencontre des présidents d’institution. La réunion a eu lieu le 22 décembre 2023, à Cotonou. L’occasion a été de débattre sur plusieurs questions. Au nombre de ces dernières, figure celle de la révision de la constitution. Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale, a estimé qu’il ne devrait pas s’agir d’une simple révision de la constitution, mais d’une « refonte totale du système ».

Des retouches nécessaires

« Nous qui sommes ici, nous représentons la nation toute entière. C’est les institutions de la République. Et nous sommes comme une assemblée constituante. Parce que ce qui se discute et ce qui se fait ici est au-delà de nos pauvres personnes. C’est la refonte totale de tout le système qui est en jeu » a-t-il déclaré. Notons qu’au cours de son investiture le 13 avril 2023, Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale avait fait savoir que des retouches étaient nécessaires à la constitution du Bénin.

Reçu le dimanche 26 novembre 2023 sur le plateau de l’émission « Grand Angle » de Crystal News, l’He Léon Comlan Ahossi n’avait pas botté en touche la question. Il avait plutôt donné sa position et celle de son parti sur une éventuelle révision de la loi fondamentale. Selon le député LD, la révision de la constitution est un sujet très délicat et la déclaration du président Vlavonou n’est pas fortune et la vigilance doit être de mise.

« C’est un sujet tellement délicat qu’il ne peut pas se réveiller et venir le dire au micro. Je pense que cela doit nous interpeller, cela doit nous amener à être très vigilants. Ce n’est pas anodin s’il l’a évoqué », avait indiqué le deuxième vice-président de l’Assemblée nationale avant d’indiquer que cette initiative viendrait du gouvernement et non du président Louis Vlavonou.