Cristiano Ronaldo: voici le pays où il ne veut absolument pas jouer !

Cristiano Ronaldo, de retour au Portugal ? En effet, la star portugaise est bientôt en fin de contrat avec Al-Nassr et, à 38 ans (bientôt 39) beaucoup espèrent le voir opérer un retour au bercail. Le talentueux footballeur pourrait-il dont, une dernière fois, revêtir la tunique du Sporting Portugal, son tout premier club ?

Autant le dire tout de suite, sa réponse a été extrêmement claire. En effet, alors qu’il était interrogé sur son avenir à la suite des Globe Soccer Awards, d’où il a été sacré, ce dernier a expliqué qu’il n’envisageait absolument pas de revenir au Portugal pour boucler la boucle. Au contraire, il lui reste encore sa saison à Al-Nassr, la prochaine et, l’espère-t-il encore, une ou deux en plus.

Al-Nassr, dernier club de Cristiano Ronaldo ?

Affirmant se sentir particulièrement bien là où il se trouve, la star portugaise voit d’un très bon œil l’attrait du championnat qui, selon lui, dispose de l’un des plus gros potentiels au monde. La raison ? La Coupe du Monde 2034, qui signifie que la fédération va attirer de nouveaux talents, gagner du terrain sur la partie médiatique et donc, continuer à attirer d’excellents joueurs.

Cristiano Ronaldo va même plus loin, en affirmant que d’ici à 2 à 3 années, le championnat saoudien sera le plus puissant au monde. De fait, retourner au Portugal à l’heure où les championnats européens semblent être sur le déclin au profit de championnats plus exotiques, n’a absolument aucun sens à ses yeux. Une sortie qui ne manquera pas de faire réagir les supporteurs du Sporting…

Un retour au Portugal est exclu

Mais également les amateurs de football européen qui auraient bien voulu le voir rejouer quelques matchs de Champion’s League (ligue des champions). Pour autant, Cristiano Ronaldo (CR7) n’a pas fermé la porte à un retour sur le Vieux Continent à condition qu’une offre intéressante, d’un club de haut niveau, lui soit proposée. Mais comme lui-même le dit, le temps presse. À bientôt 40 ans, il ne lui reste malheureusement plus beaucoup d’années sur les terrains professionnels !