Diamants en Afrique : découverte exceptionnelle dans ces deux pays

L’Afrique regorge d’importantes réserves de diamants. Elles sont nombreuses les multinationales qui accourent en Afrique pour exploiter les filons de pierres précieuses. Il ya une zone de l’Afrique en particulier qui abrite de gigantesques réserves de diamants. Cette zone du continent est extrêmement riche en potentiel. Il s’agit de l’Afrique Australe. L’année 2024 a démarré sous les chapeaux de roues pour deux nations d’Afrique Australe dans le domaine de l’extraction du diamant.

En effet, les terres du Botswana et du Lesotho ont livré deux gros diamants d’une valeur inestimable. Au Botswana, la société Lucara Diamond a découvert un diamant de 295 carats alors qu’au Lesotho, la compagnie Gem Diamonds a extrait une pierre de 166 carats. La récente découverte de ces deux diamants est un évènement exceptionnel qui ne se produit pas tous les jours.

William Lamb, le PDG de la société Lucara Diamond a exprimé toute sa satisfaction en ces termes : « Lucara a le plaisir d’annoncer la récupération continue de gros diamants de haute qualité dans la mine de Karowe. Ce diamant est la 328ᵉ pierre de plus de 100 carats depuis le début de l’exploitation minière en 2012« . Cela fait quelques années maintenant que le Botswana a réussi la prouesse de se positionner en tête du classement des pays producteurs de diamants.

Grâce à la rente diamantifère, le Botswana a littéralement fait basculer son économie dans une autre dimension. On peut dire que le pays d’Afrique Australe est un exemple en Afrique en ce qui concerne la bonne gestion des ressources générées par le secteur du diamant. En effet, les autorités botswanaises ont mis en place un écosystème stimulant qui a permis de créer une chaîne de valeur diamantifère créatrice d’opportunités. En effet, cette chaîne de valeur a permis la création de nombreux emplois au profit de la population.

De plus, des investisseurs de très grande qualité se bousculent aux portes du pays d’Afrique Centrale pour réaliser de bonnes affaires. Le Lesotho, avec ses 30 355 km², a pour ambition de se référer au modèle botswanais. Les pierres extraites au Lesotho sont d’une très grande valeur. En outre, on y retrouve la mine de Letšeng qui est considérée comme la mine avec le prix en dollar par carat le plus élevé au monde. À l’image du Botswana, les autorités du Lesotho ont pour ambition de mettre en place une industrie locale du diamant qui va apporter une réelle plus-value à l’économie nationale. Le petit pays a actionné les leviers nécessaires pour atteindre ses objectifs.