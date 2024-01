Exemption de visa : Le Bénin signe un protocole d’accord avec le Sri Lanka.

Les béninois peuvent désormais séjourner au Sri Lanka pour une période de 30 jours sans visa. C’est l’essentiel à retenir du protocole d’accord signé entre le Bénin et le Sri Lanka le jeudi 19 janvier 2024. L’annonce a été faite par Olushegun Adjadi Bakari, ministre des affaires étrangères sur sa page LinkedIn. Le Bénin a obtenu cet accord d’exemption de visas à l’issue des discussions bilatérales que la vice-présidente Mariam Chabi Talata a eues avec le président du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe.

C’est à la faveur du 9e sommet du Mouvement des pays non alignés tenu en Ouganda. La signature du protocole d’accord s’est effectuée entre le ministre Olushegun Adjadi Bakari et son homologue Sri Lankais Ali Sabry. « Ce protocole d’accord, signé par les Ministres des Affaires Etrangères Shegun ADJADI BAKARI du Bénin et Ali Sabry du Sri Lanka, prévoit l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service des deux pays. Ils pourront séjourner sur le territoire pour une durée de 30 jours sans visa préalable », a annoncé le patron de la diplomatie béninoise sur sa page LinkedIn.

Ce protocole d’accord portant exemption de Visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service des deux pays vise à renforcer les liens de coopération entre les deux pays sur les plans politique, économique, culturel et touristique.

« Nous sommes ravis de signer, en témoignage des liens étroits qui unissent nos pays, le protocole d’accord sur l’exemption de visa avec le Sri Lanka », a déclaré le ministre Olushegun Adjadi Bakari. Ce partenariat entre les deux pays est donc la preuve que le Bénin a véritablement opté pour une diplomatie décomplexée avec ses partenaires tout en développant des relations dynamiques avec de nouveaux partenaires, comme annoncé par le ministre des affaires étrangères lors d’une récente sortie médiatique. La dynamique va sans doute se poursuivre afin de faciliter la tâche aux citoyens béninois qui désirent voyager sur les pays qui ont des liens de coopération avec le Bénin.

Le protocole d’accord d’exemption de visas vient s’ajouter à cette mesure du gouvernement Talon qui accorde désormais aux béninois l’accès à la facilité de l’e-visa pour leur déplacement au Maroc en attendant la mise en place d’une exemption totale du visa pour ses ressortissants munis de passeports ordinaires. C’est un accord qui a été conclu le mardi 12 décembre 2023 entre le ministre des affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari et son homologue du Maroc Nasser Bourita suite à un entretien téléphonique entre les deux personnalités.