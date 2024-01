Gaz : un pays du Maghreb s’apprête à enclencher d’ambitieux projets

Le monde a enclenché de nombreux mécanismes dans le but de rendre effectif le processus de la transition énergétique. L’humanité compte se baser sur les énergies renouvelables afin de répondre à ses différents besoins énergétiques. Malgré cette nouvelle donne, les hydrocarbures continuent d’avoir la cote sur le marché international. Le Gaz est l’une des ressources énergétiques les plus recherchés actuellement.

Il se trouve qu’en Afrique et particulièrement en Afrique du Nord, on retrouve d’importants gisements de gaz. Dans la zone du Maghreb par exemple, le Maroc et l’Algérie disposent d’importantes réserves. L’Algérie est une référence absolue et son gaz fait l’objet de nombreuses convoitises. Cependant, le Maroc qui dispose aussi d’un bon potentiel, est déterminé à rattraper son retard sur son voisin. En septembre 2023, les autorités marocaines ont lancé les travaux de forage de la concession gazière de Sebou Central.

Le filon est localisé au niveau du bassin du Gharb. Ce mardi 9 janvier, la société SDX Energy qui pilote les travaux de forage a fait une annonce importante. En effet, la phase de production du gaz sera bientôt une réalité grâce à l’opérationnalisation du « puits Ksiri-21 ». D’après des sources concordantes, le Maroc sera en mesure de mettre sur le marché dans les jours à venir des volumes importants de gaz. Avec ce projet, le royaume chérifien est entrain de se positionner comme un acteur important de la production de gaz en Afrique du Nord.

Avec l’avènement du conflit russo-ukrainien, la Russie a suspendu ses exportations de gaz en direction de plusieurs pays européens. Dès lors, ces nations se sont lancées dans des prospections afin de dénicher de nouveaux marchés d’approvisionnement. Les pays européens se bousculent aux portes de l’Afrique du Nord pour signer des contrats d’approvisionnement en gaz. Le Maroc est bien décidé à tirer son épingle du jeu et à profiter de l’explosion de la demande en gaz sur le marché.

L’Algérie fait figure de mastodonte dans la production gazière, mais le Maroc avec son potentiel compte se procurer sa part du gâteau. Depuis quelques années, l’économie du Maroc se base sur des secteurs comme le tourisme, les biens et services, le cinéma, la gastronomie. Les premières autorités ont décidé d’enclencher divers mécanismes pour exploiter tout le potentiel des ressources naturelles du pays. Comme c’est le cas pour la majeure partie des pays du Maghreb, le Maroc possède un inestimable potentiel dans le domaine du solaire et de l’éolien. La nation arabe veut aussi jouir de ses ressources en hydrocarbures. Elle a mis en place une stratégie audacieuse pour y arriver.