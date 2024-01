Hydrocarbures au Maghreb : des projets en vue dans ce pays

Share on Telegram

La zone de l’Afrique du Nord et notamment celle du Maghreb attire de plus en plus les investisseurs. Les pays de cette zone de l’Afrique possèdent un important potentiel dans le secteur des hydrocarbures. Malgré le fait que le monde ait enclenché le processus de transition énergétique, il n’en demeure pas moins que les hydrocarbures continuent de tirer l’économie mondiale.

Le processus de transition énergétique va se faire étape par étape. En attendant, la cote des hydrocarbures est toujours au top. Ainsi, dans la zone du Maghreb, les perspectives s’annoncent très alléchantes. Au Maroc, par exemple, des filons intéressants sont sur le point d’être mis à jour. En juillet 2023, la société Predator Oil and Gas informait avoir localisé dans le puits MOU-4 de la zone d’intérêt de Guercif au Maroc des réservoirs potentiellement riches en gaz naturel.

Ce vendredi 26 janvier, Predator Oil and Gas a confirmé la présence d’un bon potentiel à Guercif. Les prospections évoquent 139 à 312 milliards de pieds cubes. Selon nos confrères de l’agence Ecofin, ce filon est en mesure de produire 20 millions de pieds cubes par jour pendant une durée de 6 ans pour une valeur de 128,08 millions de dollars. Voilà quelque temps maintenant que le Maroc a lancé un ambitieux projet de diversification de son économie.

Le royaume chérifien, qui est une destination touristique de premier choix, souhaite mettre en place une industrie autour des hydrocarbures créatrice de valeur ajoutée. D’énormes ressources furent mobilisées dans le but d’atteindre cet objectif. Le Maroc s’apprête à accueillir de grands évènements dans les années à venir. En outre, la nation arabe va organiser en 2025 la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football. En 2030, le Maroc va co-organiser la Coupe du monde de football en compagnie de l’Espagne et du Portugal.

Ces différentes échéances vont permettre au pays maghrébin de bénéficier de nombreuses retombées sur le plan économique. Les premières autorités mettent les petits plats dans les grands pour coordonner comme il se doit les flux de capitaux qui vont bientôt converger dans les caisses de l’État. De ce fait, ils sont nombreux les investisseurs à converger vers le royaume chérifien. Le Maghreb dispose d’énormes potentialités qui n’attendent qu’à être exploitées. Les différentes nations de cette partie de l’Afrique développent, chacune, leur stratégie pour tirer des dividendes économiques. L’objectif est de se constituer une palette d’opportunités pour propulser l’économie dans une nouvelle sphère.