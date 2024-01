La femme de ce célèbre chanteur retrouvée morte dans leur domicile

Connu pour ses titres “You Give Me Something” et “Broken Strings”, le chanteur britannique James Morrison a connu une tragédie. En effet, ce dernier a appris que, vendredi dernier, sa compagne et mère de ses deux enfants, a été retrouvée morte dans leur domicile familial, situé à Whitminster, dans la région de Gloucestershire.

Une nouvelle déchirante pour le chanteur, qui a déjà perdu son père, son frère ainsi que son neveu en l’espace de trois années. Sa compagne, elle, se tenait à l’écart de sa carrière de chanteur. Elle tenait son propre café, le Cotswold Sandwich Box. Un établissement fréquenté, qui se trouvait dans le village où vivait la petite famille.

Un décès qui surprend la famille et le village

Le couple s’est rencontré lorsque Gill Catchpole, qui n’était alors qu’une inconnue, a emménagé dans ce qui était alors la maison de sa mère, qu’il occupait, et qu’il ne pouvait plus payer. En collocation, celle-ci avait emménagé, à l’époque, avec son compagnon de l’époque. Une année plus tard, les deux ont commencé à se fréquenter, de manière un peu plus personnelle.

Des circonstances qui restent à établir, mais des pistes écartées

Concernant les circonstances du décès de la jeune femme de 45 ans, difficile d’en savoir plus. Une enquête a été ouverte et le café qu’elle détenait a notamment été investi par les forces de l’ordre. Un proche de la famille a toutefois affirmé que rien ne laissait penser à un événement tragique suite à l’intervention d’un tiers.

Une annonce qui a néanmoins chamboulé le quotidien du petit village. Les habitants se sont en effet exprimés, affirmant que Gill Catchpole était une maman tout à fait normale et que jamais, le couple qu’elle formait avec la star de la chanson britannique, n’avait fait de remous. La famille, elle, a appelé au respect de sa vie privée.