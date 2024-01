La fortune de Dangote atteint un nouveau sommet en 2024

Share on Telegram

Du ciment au sel, le portefeuille de Dangote est en plein essor, avec des actions qui bondissent et une valeur nette qui dépasse désormais les 17 milliards de dollars. L’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote, considéré comme le plus riche d’Afrique, se relève rapidement d’une perte financière de 3,6 milliards de dollars en 2023. En seulement 17 jours de 2024, il a déjà regagné plus de 2 milliards de dollars, principalement grâce aux tendances haussières de la bourse nigériane, propulsant la valeur marchande de toutes ses sociétés cotées.

Selon l’indice Bloomberg Billionaires, qui scrute les fortunes des individus les plus riches du monde, la richesse de Dangote a connu une hausse spectaculaire de 2,02 milliards de dollars au cours des 17 derniers jours, consolidant son statut parmi les personnes les plus riches de la planète. Parti de 15,1 milliards de dollars en début d’année, sa valeur nette atteint désormais 17,1 milliards de dollars, rebondissant après la perte significative subie en 2023, qui avait effacé les gains notables de 2022 et l’avait écarté du cercle des 100 plus grandes fortunes mondiales.

Cette remontée récente positionne Aliko Dangote au 110e rang des personnes les plus riches du monde, le rapprochant du groupe exclusif des 100 plus grands milliardaires mondiaux. En octobre 2023, il avait temporairement quitté cette liste prestigieuse, mais son ascension fulgurante depuis le début de l’année 2024 le replace au cœur de l’élite financière mondiale.

L’augmentation de la fortune de Dangote, dépassant la barre des 17 milliards de dollars, est attribuable à la performance solide des actions de toutes ses entreprises cotées. Ses participations dans des sociétés telles que Dangote Cement Plc, Dangote Sugar Refinery Plc, et NASCON Allied Industries Plc ont toutes connu une croissance significative, de même que ses investissements dans Jaiz Bank et United Bank for Africa.

Dangote Cement, son entreprise phare, a vu ses actions grimper de 41,45 % depuis le début de 2024, passant de 319,9 N (0,357 $) à 452,5 N (0,505 $). Cette augmentation a propulsé la valeur marchande de sa participation de 86 % dans le principal fabricant de ciment à plus de 7,2 milliards de dollars. La tendance positive du marché s’est également reflétée dans les cours des actions de Dangote Sugar Refinery et de NASCON Allied Industries, qui ont augmenté respectivement de 27,5 % et 22,8 %, évaluant les participations de Dangote dans ces sociétés à des centaines de millions de dollars.

La contribution significative à la valorisation nette de Dangote provient également de sa raffinerie de pétrole, d’une valeur de 20 milliards de dollars, qui a commencé officiellement à produire du diesel et du carburant d’aviation ce mois-ci. Inaugurée en mai 2023, cette raffinerie détient le titre de la plus grande raffinerie monotrain au monde, avec une capacité journalière impressionnante de 650 000 barils.