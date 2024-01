La Russie a bombardé des français qui combattaient dans cette ville

Share on Telegram

En Ukraine, la guerre continue de faire rage. Des soldats de toutes les nationalités sont d’ailleurs engagés sur le front, de leur propre chef. Récemment d’ailleurs, l’armée russe a affirmé avoir mené une opération visant à neutraliser des mercenaires étrangers, notamment français.

Ce mercredi, l’armée russe a expliqué avoir frappé un bâtiment situé dans la ville de Kharkiv, la seconde plus grande ville d’Ukraine, dans lequel se trouvaient des mercenaires français, engagés dans ce combat qui dure depuis déjà le 24 février 2022. Une information révélée directement sur la chaîne Telegram du ministère russe de la Défense. On dénombrerait, selon le premier bilan, 60 morts et 20 blessés.

La Russie frappe un immeuble habitant des mercenaires français

Des chiffres à prendre avec des pincettes cependant, car aucune vérification n’a été effectuée sur place. Kiev de son côté a évoqué une frappe russe à Kharkiv, sur des immeubles résidentiels, à l’aide de missiles S-300. 26 personnes auraient été blessées, mais aucune victime n’aurait été à déplorer. Deux personnes se trouveraient toutefois dans un état grave.

L’offensive revendiquée par Moscou à l’encontre de l’immeuble rempli de mercenaires français intervient dans un contexte un peu particulier. Ce mardi, le gouvernement français, par la voix d’Emmanuel Macron, a confirmé la livraison à venir de plusieurs dizaines de missiles Scalp à longue portée (70 kilomètres environ). Des discussions sont également en cours au sujet d’obus et de canons Caesar.

Emmanuel Macron se rendra en Ukraine en février

Un accord de sécurité, sur les bases de l’accord signé par Kiev avec le Royaume-Uni, portant sur une durée de dix ans, serait aussi sur le point d’être finalisé. Pour le moment toutefois, aucune information complémentaire à ce sujet n’a été dévoilée. Seule certitude, cet accord devra être paraphé au mois de février, à l’occasion de la visite d’Emmanuel Macron sur le sol ukrainien.