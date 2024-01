Les USA bombardent le Yémen après les attaques des Houthis

Share on Telegram

Une intervention militaire conjointe des États-Unis et de la Grande-Bretagne a eu lieu au Yémen, ciblant les forces Houthies en réponse à leurs agressions contre les navires naviguant dans la mer Rouge. Cette réaction marque une intensification significative du conflit régional, englobant désormais la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Selon des déclarations du président américain Joe Biden, cette opération vise à prévenir toute attaque future et à maintenir la liberté de navigation.

Les frappes anglo-américaines ont visé diverses installations militaires des Houthis, incluant des systèmes de drones et de missiles. Ces attaques interviennent alors que les Houthis, soutenus par l’Iran, intensifient leurs actions dans la mer Rouge, affirmant agir en soutien aux Palestiniens. Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, a souligné que ces frappes étaient précises et ciblées, visant à diminuer la menace posée par les Houthis sur les voies maritimes stratégiques.

Ces frappes représentent la première action militaire d’envergure des États-Unis sur le sol yéménite depuis plusieurs années, signalant un tournant dans la stratégie américaine au Moyen-Orient. Bien que les autorités américaines insistent sur leur désir d’éviter une escalade du conflit, les répercussions régionales de ces attaques restent incertaines. Des experts craignent une expansion du conflit, impliquant potentiellement d’autres acteurs régionaux comme l’Arabie saoudite et les Émirats Arabes Unis.

Enfin, ces événements soulignent l’implication croissante de l’Iran dans le conflit à Gaza, Washington accusant Téhéran de fournir un soutien direct aux Houthis et au Hezbollah. Cette dynamique complexifie davantage la situation dans une région déjà marquée par de profondes tensions géopolitiques. Les réactions internationales à ces frappes seront déterminantes dans les prochaines étapes de ce conflit de longue durée.