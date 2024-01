Lutte contre le paludisme : Le Bénin réceptionne près de 216 mille doses de vaccin

La prévention et la lutte contre le paludisme vont se renforcer davantage au Bénin. Et pour cause, le Bénin vient de réceptionner 215 900 doses de vaccins antipaludiques. Il s’agit du vaccin RTS,S autorisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). C’est le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin qui a présidé la cérémonie de réception des vaccins qui s’est déroulée ce lundi 15 janvier 2024 à l’aéroport international Cardinal Bernadin Gantin de Cotonou. C’était en présence des responsables de l’Agence nationale des soins de santé primaires, des représentants de l’Unicef et de l’Oms ainsi que le coordonnateur résident du système des Nations Unies.

Selon le ministre Benjamin Hounkpatin, la réception de ces kits sanitaires marque la fin de la phase pilote de la vaccination antipaludique qui a été coordonnée par l’OMS avec le soutien financer de Gavi, du Fonds mondial et Unitaid. Les doses de vaccins vont être administrées aux enfants de moins de deux ans en quatre doses dès ce mois à travers le programme élargi de vaccination (Pev). Après le Cameroun, la Sierra Leone et le Brukina-Faso où s’est déroulée la phase pilote, le Bénin sera le quatrième pays à recevoir les doses de vaccin RTS,S.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a autorisé, lundi 2 octobre, un deuxième vaccin pour les enfants « sûr et efficace » contre le paludisme. Cette maladie très ancienne, qui provoque fièvre, maux de tête et frissons, jusqu’à devenir une affection grave, voire mortelle, en l’absence de traitement, a causé en 2021 la mort de 619 000 personnes dans le monde, l’immense majorité des cas et des décès survenant en Afrique.

