Maghreb: la Chine a un projet pharaonique dans ce pays

Un peu partout en Afrique, la Chine s’est implantée afin de faire profiter de son expertise en ingénierie et en construction à certains pays souhaitant développer et renforcer leurs infrastructures. Afrique du Sud, Djibouti, Nigeria, Soudan ou encore Zambie et Angola, la Chine s’est rapidement imposée comme un partenaire incontournable.

C’est aussi le cas en Algérie ! En effet, un immense projet de construction ferroviaire a été officiellement confié à une société chinoise, la China Railway Construction Corporation (CRCC). Un projet d’envergure, qui permettra de relier la ville de Béchar au gisement de fer situé à Gara Djebilet, tout près de la ville de Tindouf, soit une distance de 575 kilomètres au total.

Une ligne ferroviaire de plus de 575 kilomètres

Un projet qui a officiellement été lancé à la fin du mois de novembre dernier, après que le président de la République Abdelmadjid Tebboune ce soit rendu sur place. Un projet qui s’inscrit dans un programme plus vaste, en lien direct avec l’exploitation du gisement de fer cité en amont. Il s’agit de l’un des plus gros gisements au monde, avec plus de 3.5 milliards de tonnes de réserve.

Une manne non négligeable, qui permettra de créer près de 3.000 emplois à terme et surtout, qui redonnera un coup de boost à l’industrie sidérurgique algérienne. La construction d’un chemin de fer, qui se voulait nécessaire, permettra de transporter le minerai jusqu’à Béchar, d’où il sera traité pour ensuite être expédié dans les différents ports de l’Ouest du pays.

Une entreprise algérienne, associée au projet

Un projet auquel prendra aussi part une entreprise algérienne, la Cosider. Une manière pour elle de continuer à se développer, mais aussi et surtout, à acquérir une nouvelle expertise en matière de chantiers d’envergure. Cela avait été déjà le cas lors de la construction de lignes de métro à Alger. L’entreprise était en charge du tronçon El Harrach – Aéroport Houari Boumediene.