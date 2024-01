Malgré les sanctions, la Russie accroît les exportations dans ce secteur

Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, la Russie s’est retrouvée isolée sur la scène internationale. Les alliés du Kremlin se comptent sur le bout des doigts. Moscou a été frappé de plein fouet par les sanctions économiques. La Russie s’est vue fermer les portes de nombreux marchés internationaux. Malgré les nombreuses sanctions et les diverses restrictions, La Russie est parvenue à garder la tête hors de l’eau dans bien de domaines économiques.

Dans le secteur de la tech par exemple, la Russie demeure une référence. Des parlementaires russes se sont récemment exprimés sur la bonne santé du secteur technologique national. Il ressort que les entreprises qui évoluent dans la tech ont connu une hausse importante de leurs exportations de gadgets. En outre, même sous sanctions internationales, le savoir-faire russe continue de bien se vendre et Vladimir Poutine ne manque pas une occasion pour le rappeler.

De sources concordantes auprès de parlementaires russes, on apprend que la technologie locale est très prisée en Amérique du Sud et en Afrique. Parmi les produits les plus demandés sur le marché, on peut citer la domotique intelligente, les logiciels pour les distributeurs de billets et les ordinateurs portables. « Le principal avantage des technologies russes est leur haut niveau de cybersécurité, depuis le transfert et l’échange d’informations jusqu’aux systèmes de gestion des grandes entreprises » a laissé entendre un élu russe. Les sanctions internationales ont amené la Russie a enclenché divers mécanismes de résilience.

De nombreux projets technologiques furent lancés et certains parmi eux s’annoncent révolutionnaires. Les entreprises technologiques russes se sont renforcées et elles ont développé des concepts uniques en leur genre dans le but de rester ultra-compétitives dans un secteur qui est en perpétuel mouvement. La Russie possède le statut de superpuissance et de ce fait, le pays joue un rôle important dans la bonne marche du monde. La guerre en Ukraine a conduit à un bouleversement géopolitique international.

L’Ukraine bénéficie du soutien sans faille de ses alliés occidentaux avec les États-Unis en tête. La Russie, elle, peut compter sur le soutien de nations comme la République islamique d’Iran, la Corée du Nord ou encore la Chine. Même si elle n’a pas abandonné son allié russe, l’Empire du Milieu a toujours prôné une posture de neutralité. La deuxième puissance mondiale privilégie le dialogue et prône une solution négociée pour aboutir à la paix. Le conflit ne fait que s’enliser et pour le moment, personne n’est en mesure d’affirmer quand est-ce que prendront fin les hostilités. En attendant, la Russie continue d’actionner des mécanismes pour renforcer son influence à l’extérieur.