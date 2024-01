Niger, paix au Bénin : la Fondation Malèhossou appelle au dialogue

La Fondation Malèhossou se préoccupe de la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Dans un message délivré au siège de l’institution à Cotonou à l’occasion de la fête du nouvel an, les membres de ladite fondation ont appelé le pouvoir Talon au dialogue pour une sortie de crise. Pour y arriver, la Fondation suggère au président de la République de mettre à contribution la communauté musulmane du Niger et celle du Nigeria.

« Nous sollicitons par ailleurs votre bienveillance aux fins d’échanger avec nos frères et sœurs du Nigeria et du Niger, dont la majorité sont des musulmans », recommande la Fondation Malèhossou qui reste persuadée « qu’un échange aussi bien avec eux, qu’avec leurs autorités, apporteraient une solution durable et pragmatique pour une sortie de crise ». Dans son message, la Fondation indique qu’elle sait à quel point le chef de l’Etat est préoccupé et soucieux du soulagement des peines des citoyens du Niger et du Bénin, à qui la fermeture de frontières crée d’énormes préjudices.

Publicité

Une pensée pour les politiciens emprisonnés

Fort des différentes démarches menées par le gouvernement dans cette crise, les membres de la Fondation Malèhossou demande au président Patrice Talon « de ne pas se décourager dans la négociation en cours pour l’ouverture des frontières entre le Bénin et le Niger ». Ce fut également le lieu pour la Fondation d’exprimer sa compassion et son affection à l’endroit des hommes politiques qui sont actuellement en prison. « Nous demandons à tous les béninois et béninoises de rester en prière afin que nos frères et sœurs qui sont en prison pour des dossiers à connotation politique soient libérés toujours dans un processus de consolidation de la paix », a exhorté la Fondation Malèhossou.

Pour cette année 2024, la Fondation voudrait compter sur les politiques pour la préservation de la paix au Bénin dans un contexte où toutes les formations politiques affûtent déjà leurs armes pour les élections générales de 2026. « Nous espérons que les politiciens sauront faire preuve d’esprit patriotique et de responsabilité pour le maintien de cette paix en ce moment où nous avançons progressivement vers l’échéance des prochaines élections. Dans cette nouvelle année nous demandons à tous nos frères et sœurs politiciens toute tendance confondue de préserver la paix partout où ils sont », plaide la Fondation Malèhossou.