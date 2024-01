Pétrole au Maghreb: 3 géants américains veulent rafler de gros contrats

Au Maghreb, les entreprises américaines ont de plus en plus de vue sur l’industrie pétrolière. Récemment, plusieurs des géants de l’industrie se sont d’ailleurs rendus en Algérie pour échanger avec les représentants politiques du secteur dans le but de décrocher des contrats aux montants records.

En Afrique, le pétrole continue d’attirer les très grandes entreprises de ce monde. On pense à TotalÉnergies en France, qui en plus d’être bien implantée, sponsorise la CAN qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire. On pense aussi aux géants américains, comme Oxy et Chevron qui récemment, ont envoyé l’une de leurs délégations en Algérie pour discuter et éventuellement signer d’importants contrats.

Des géants américains se sont rendus en Algérie

Plus tôt au mois de janvier, Mohamed Arkab, ministre algérien des Énergies et des Mines a reçu des représentants d’ExxonMobile, le numéro un mondial et incontesté du secteur du pétrole dans le monde. Mais pourquoi une telle influence en Algérie ? La nouvelle loi sur l’investissement et les hydrocarbures est venue renforcer l’attrait de ce pays du Maghreb aux yeux des investisseurs étrangers.

C’était d’ailleurs l’un des objectifs du président Tebboune : attirer les capitaux étrangers à travers des textes simplifiant les démarches relatives à l’investissement dans le pétrole et les hydrocarbures. Attention toutefois, pour que ces contrats soient octroyés à des acteurs étrangers, l’Algérie impose quelques conditions, à commencer par la formation et le transfert d’expertise.

L’Algérie ouvre son secteur du pétrole aux capitaux étrangers

En outre, les pièces utilisées pour le forage et l’exploitation des matériaux devront être produites sur place. Une décision qui fait sens puisque les mêmes conditions ont été imposées à l’encontre des Chinois en ce qui concerne l’industrie du BTP et de la construction ou l’industrie des techniques de dessalement de l’eau de mer, dans le but de réduire la part du pétrole dans leur économie.