Pétrole en Afrique : le géant Petrobras débarque dans ce pays

Le processus de transition énergétique est en cours, mais il n’en demeure pas moins que les ressources en hydrocarbures ont toujours la cote. En effet, de l’avis de nombreux experts, les énergies fossiles ont encore de beaux jours devant elles. L’Afrique est la terre d’excellence des hydrocarbures. On ne compte plus le nombre de gisements en dormance sur le continent. En effet, diverses campagnes d’exploration ont permis de montrer que l’Afrique possède des réserves inestimables d’hydrocarbures, notamment en ce qui concerne le pétrole.

Les plus grandes compagnies pétrolières du monde se ruent en Afrique afin d’exploiter les importants filons d’or noir. La firme brésilienne Petrobras fait partie des mastodontes internationaux de l’industrie pétrolière. L’entreprise auriverde qui était présente en Afrique il ya quelques années a par la suite disparu des écrans radars pour des raisons stratégiques. C’est ainsi que Petrobras s’est fait distancer par quelques leaders du secteur comme TotalEnergies, Shell, BP, Eni, les compagnies du golfe.

Cependant, l’entreprise pétrolière brésilienne est entrain de préparer son grand retour sur le continent. Le mercredi 27 décembre dernier, Petrobras a signé un accord qui va lui permettre de réaliser des investissements à São Tomé et Príncipe. Le petit pays situé au niveau de la côte ouest-africaine regorge d’importantes réserves de pétrole. En gros, l’entreprise brésilienne s’est mise d’accord avec les autorités de São Tomé et Príncipe pour mener des activités de prospection pétrogazières couvrant quatre blocs.

Conscient de son potentiel en or noir, São Tomé et Príncipe a activé de nombreux mécanismes dans le but d’attirer les investisseurs étrangers. D’après des sources concordantes, les revenus issus de l’exploitation du pétrole vont offrir l’opportunité au petit pays de propulser son économie dans de nouvelles sphères. Petrobras marque son retour en Afrique pile au bon moment. En effet, la firme aura l’exclusivité sur plusieurs zones qui jusque-là n’avaient pas fait l’objet de prospection.

Dans sa stratégie de déploiement au niveau de São Tomé et Príncipe, Petrobras va étroitement collaborer avec un autre mastodonte, en l’occurrence Shell et l’Agence nationale du pétrole de Sao Tomé et Principe (ANP-STP). Le PIB du petit pays reposait en grande partie sur les revenus générés par le secteur touristique et la pêche. L’exploitation des puits de pétrole se profile à l’horizon et tout porte à croire que São Tomé et Príncipe va bientôt intégrer le cercle des producteurs d’or noir. Un petit émirat pétrolier africain est sur le point de naître.