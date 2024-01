Présence au Bénin du PDG de MTN: La promotion des lycées, des chantiers d’investissement et d’autres sujets au cœur de la visite

Pour la deuxième fois depuis qu’il est à la tête du groupe, le président-directeur général de MTN a foulé le sol béninois. Après une première visite en 2022 où il a été principalement question de soutenir le système sanitaire du Bénin à travers le don de 108 000 doses de vaccin, celle-ci aborde plusieurs sujets d’intérêt général et de développement. Il s’agit notamment de la promotion des lycées agricoles, la construction du siège de MTN Bénin, divers investissements dans l’économie béninoise, la mise à disposition de smartphones à un coût abordable, l’accompagnement du développement économique du Bénin mais aussi la célébration des 25 ans de MTN Bénin.

Au cours de sa visite au Bénin, Ralph Mupita, dirigeant N°1 du groupe MTN rencontre les autorités au plus haut niveau pour discuter des questions de développement du Bénin. À la conférence de presse qu’il a donnée dans le cadre de sa présence au Bénin, le PDG de MTN déclare « MTN est une marque africaine qui se concentre sur l’Afrique, et le Bénin fait partie de notre empreinte ». C’est pourquoi, le groupe accompagne le développement économique de ce pays non seulement par sa présence mais aussi par l’investissement dans plusieurs secteurs de l’économie béninoise et dans l’éducation à travers la promotion des lycées agricoles.

À l’occasion de ses échanges avec les hommes des médias, Ralph Mupita a fait de grandes annonces quant aux services offerts par le réseau de téléphonie mobile. « La 5G, bien plus qu’une avancée technologique, s’annonce comme une promesse de contributions significatives à nos économies et un outil puissant pour améliorer la qualité de vie. Le lancement est imminent », dira-t-il avant d’ajouter « dans un paysage en constante évolution, la qualité des services de MTN est intrinsèquement liée aux progrès technologiques. MTN fait face aux défis naturels et techniques avec une détermination inébranlable ».

MTN Bénin fête 25 ans

La visite au Bénin de Ralph Mupita se situe également dans le cadre de l’anniversaire de MTN Bénin qui célèbre cette année ses 25 ans d’existence. Le PDG de MTN profite donc de sa présence sur la terre des « Agodjiés » pour galvaniser l’équipe locale du réseau mobile qui fait de grands efforts selon lui pour offrir une meilleure qualité de service à la clientèle. « MTN se consacre à la modernisation de son infrastructure. Cette modernisation promet une transformation complète de notre réseau, offrant une résilience renforcée, des produits et services innovants, une expérience client améliorée tant pour la voix que pour les données, et une qualité de service exceptionnelle. MTN s’apprête à redéfinir les normes, assurant à ses utilisateurs une connectivité toujours plus performante et une expérience inégalée ».

Présent au Bénin depuis 25 ans, le réseau GSM MTN contribue à l’économie de manière significative. Au cours des cinq dernières années, il a créé plus de 350 000 emplois directs et indirects et plus de 140 000 points de vente actifs. Il est par ailleurs l’un des principaux contributeurs en termes d’impôts et de taxes au budget national et investit de manière constante avec plus de 185 milliards de FCFA d’investissements réalisés. Pour célébrer ses 25 ans, MTN Bénin lance bientôt un programme de « smartphones pour tous » afin d’augmenter le taux de pénétration et d’aider tous les Béninois à tirer parti du monde numérique.