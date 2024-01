Projet de Constitution au Bénin : Malgré le démenti du Parlement, la polémique enfle

Le vendredi 22 décembre dernier, à l’issue d’une rencontre des présidents des institutions béninoises, le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, annonçait la nécessité d’une « refonte totale de tout le système » démocratique béninois. Malgré l’intervention du porte-parole de l’Assemblée nationale, Vitali Boton pour repréciser les propos du président Vlavonou, des informations persistantes continuent de circuler tendant à faire croire qu’il n’y a pas de « fumée sans feu ». Certaines sources pensent même connaître un peu plus l’ossature de cette nouvelle loi.

Nous qui sommes ici, nous représentons la Nation toute entière, ce sont les institutions de la République et nous sommes comme une Assemblée constituante, parce que ce qui se discute et se fait ici, est au-delà de nos pauvres personnes. C’est la refonte totale de tout le système qui est en jeu ». Ainsi parlait le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, le vendredi 22 décembre dernier à la sortie d’une rencontre tenue à l’hôtel Novotel Orisha de Cotonou qui réunissait tous les présidents des institutions de la République du Bénin. Cette rencontre avait pour objectif principal officiellement de « renforcer le dialogue entre le gouvernement et les institutions de la République« . Mais très tôt, ces propos du président Vlavonou ont suscité la polémique au sein de l’opinion nationale qui s’en était alarmé estimant qu’en réalité, cette rencontre avait pour but de définir les contours d’un nouveau projet de révision de la Constitution de notre pays. Hier 4 janvier, le porte-parole de l’Assemblée nationale Vitali Boton est revenu sur le sujet. Pour lui, « tenter de faire croire que les propos qu’il a tenus (sous-entendu Louis Vlavonou), lors de cet échange inter institutionnel préfigure une initiative opportuniste de révision de la Constitution, relève d’une manipulation caricaturale au dessein inavoué« , a-t-il déclaré lors de son point de presse. Certes à ce jour, aucun projet de ce genre n’a été introduit à l’Assemblée nationale. Mais cela ne veut aucunement dire que dans les coulisses, un tel projet n’est pas en gestation. Selon des sources bien informées, « il n’y a pas de fumée sans feu« . Dans les cercles bien fermés il se susurre qu’un projet de révision est sous boisseau dont le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou n’est pas nécessairement le principal acteur. Et la sortie médiatique du parti de l’opposition Les Démocrates, mercredi dernier, n’est pas anodine. Au contraire, elle vient confirmer les rumeurs qui circulent depuis la publication des déclarations du président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, estiment nos sources. Quant à la réponse du porte-parole de l’Assemblée nationale Vitali Boton, elle intervient pour calmer les esprits échauffés et faire redescendre la tension en raison du tollé général suscité par ces déclarations, indique toujours la même source proche du dossier. Nos sources croient même savoir les grands axes du contenu de ce projet de révision de la Constitution qui devrait être soumis prochainement aux députés de la neuvième législature. Auparavant, il lui faudra chercher un consensus au niveau des différentes composantes des instances dirigeantes et de certains acteurs politiques du pays. Les mêmes indiscrétions font d’ailleurs savoir que certains dirigeants des institutions républicaines ont affirmé leur désaccord face à ce projet.

