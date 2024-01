Rencontre Talon-députes au Bénin : le parti « Les Démocrates » marque son accord mais prévient

Share on Telegram

Le président Patrice Talon reçoit ce lundi 22 janvier 2024 les députés de l’Union progressiste le renouveau (UP-R), du Bloc Républicain (BR) et ceux de Les Démocrates pour une séance de travail. La modification du code électoral ordonnée par la cour constitutionnelle serait l’un des sujets au programme. À l’annonce de cette rencontre, beaucoup se demandaient si Les Démocrates, principal parti d’opposition accepterait cette main tendue du Chef de l’Etat eu égard les dernières actualités politiques nationales.

Plus de doute, le parti sera bel et bien à cette rencontre. « Le parti Les Démocrates, après concertation en son sein, a marqué son accord pour la dite rencontre », confirme le parti à travers un communiqué mais met en garde la direction de la communication de la Présidence. « Le parti Les Démocrates prend à témoin le peuple béninois contre toute manipulation des conclusions de cette entrevue par les responsables de la cellule de communication de la Présidence de la République », lit-on dans le communiqué qui porte la signature de Dr Guy Mitokpè, secrétaire à la communication du parti LD.

Jugeant la question du code électoral très importante et qui engage d’ailleurs l’avenir du Bénin, le parti d’opposition estime « qu’il faut éviter toute théâtralisation de la rencontre ». Selon le communiqué, les responsables du parti n’ont pas apprécié le traitement qui a été fait de l’audience que le Chef de l’Etat leur a accordée le 27 novembre 2023 à la Marina. Le parti a rappelé dans son communiqué le « montage maladroit fait par la direction de la communication de la présidence dans le dessein d’humilier la délégation du parti Les Démocrates ».

Dans son communiqué, le parti rappelle aux responsables en charge de la communication de la présidence « qu’à ce niveau de responsabilité les manipulations malveillantes désacralisent la fonction présidentielle et déshonorent tout notre peuple ». Il faut rappeler que la séance de travail entre le président Talon et les députés du groupe parlementaire LD est prévue pour le lundi prochain à 11h30 au palais de la Présidence. Mais bien avant, Patrice Talon aura d’abord à échanger avec les députés de l’UP-R à 9 heures et à 15h heures, ce sera le tour des 28 élus du Bloc Républicain.