Russie: comment la Chine maintient l’industrie lourde du pays

Magnitogorsk, dans les montagnes de l’Oural, a été développée comme symbole de la puissance industrielle soviétique et de sa capacité à se moderniser économiquement. Aujourd’hui, une nouvelle usine de cokéfaction de 75 milliards de roubles (environ 840 millions de dollars) dans la ville sidérurgique est en construction par un géant chinois du génie et des centaines de travailleurs chinois. Le contrat entre Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, connue sous le nom de MMK, et la société d’État Sinosteel Engineering & Technology Co. a été signé avant l’offensive de la Russie en Ukraine et les liens entre les deux précèdent cet événement. Mais depuis que les ingénieurs et les ouvriers chinois ont commencé à arriver en grand nombre pour accélérer la construction l’année dernière, le projet a été salué par les autorités des deux côtés comme étant emblématique de liens plus étroits.

C’est un investissement important comparé à la plupart des activités chinoises passées en Russie, Magnitogorsk n’est qu’un exemple parmi des dizaines d’autres à travers le pays où les ingénieurs et les machines chinois maintiennent en vie l’industrie lourde russe. Une tendance qui doit beaucoup au savoir-faire technologique de la Chine, mais aussi à la surcapacité intérieure et au besoin urgent de Moscou de continuer à produire le fer et l’acier nécessaires à son économie de guerre. Avec peu d’options pour la Russie, les liens se renforcent.

Au-delà des monts Oural, la plus grande société minière du pays, MMC Norilsk Nickel PJSC, s’est tournée vers la Chine pour obtenir de l’aide dans le cadre d’une opération de capture des émissions de dioxyde de soufre après le retrait des entrepreneurs européens en 2022, le projet étant toujours incomplet. Le sidérurgiste Severstal PJSC vient de signer un contrat avec un fournisseur chinois d’équipements pour une usine de traitement de minerai de fer d’une valeur de près de 1 milliard de dollars.

Les pelleteuses et les camions-bennes chinois prennent une part croissante du marché. Pendant ce temps, les deux principaux prestataires de services métallurgiques chinois ont signalé une croissance significative à l’étranger. Metallurgical Corp. of China Ltd. a déclaré que la valeur des nouveaux contrats signés à l’étranger en 2023 s’élevait à 63 milliards de yuans (8,8 milliards de dollars), soit une augmentation de plus de 43 % par rapport à l’année précédente, y compris un contrat pour construire une ligne de production pour le géant de l’aluminium United Co. Rusal International PJSC. Sinosteel Engineering & Technology Co. souhaite également augmenter sa part de marché en Russie et dans les pays voisins, entre autres.

« Pour la Russie, l’approvisionnement en équipements chinois est maintenant une nécessité, car il n’y a pas d’alternative », a déclaré Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia Eurasia Center. « La Chine dispose d’une large gamme d’équipements. La plupart du temps, ils ne sont pas moins bons que les autres offres et parfois ils sont même assez innovants. »

Malgré la méfiance de Pékin à l’égard de toute violation des sanctions américaines imposées en 2022 et son évitement de tout soutien militaire direct, la Chine préfère aussi maintenir son voisin du nord à proximité. La dépendance de la Russie à l’égard de la Chine a considérablement augmenté au cours des deux dernières années alors que les groupes occidentaux partent et que ses besoins s’accumulent, de la substitution aux importations pour les produits électroniques de base à la refonte de projets, en passant par des pièces de rechange alternatives et des solutions créatives pour les pénuries chroniques de main-d’œuvre exacerbées par la conscription et l’émigration.

L’industrie sidérurgique, minière et métallurgique est l’une des plus touchées par ces changements. Alors que les producteurs de pétrole et de gaz se sont concentrés sur le remplacement des technologies importées depuis 2014, lorsque les États-Unis et l’UE ont imposé pour la première fois des sanctions sectorielles après l’annexion de la Crimée par la Russie, ce secteur de l’industrie lourde était, relativement, un succès qui reposait sur des liens extérieurs. Cela a laissé les sidérurgistes et les mineurs beaucoup plus dépendants des importations occidentales, ce qui a provoqué une ruée au début de 2022 pour trouver de nouveaux fournisseurs pour tout, des réactifs aux machines de forage.

Les fournisseurs chinois ont répondu présents. Lorsque la Russie a accueilli sa plus grande conférence annuelle russe sur les métaux et l’exploitation minière à Moscou en novembre, les entreprises chinoises – principalement des fabricants d’équipements et des prestataires de services – représentaient 364 des 815 participants. Seule la Russie en avait plus. En 2019, pour une comparaison en dehors de la période de pandémie qui a fermé les frontières de la Chine, il y en avait 83.

« La demande de participation de partenaires chinois dans les projets russes est croissante », a déclaré le ministre du Développement économique Maxim Reshetnikov en septembre lors d’un forum Russie-Chine séparé. « Entre autres, cela est dû au passage aux technologies chinoises et au remplacement des technologies des entreprises qui quittent la Russie. »