Russie: les USA tentent de reprendre la main dans ce domaine

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Les États-Unis ont récemment lancé un appel d’offres auprès d’entrepreneurs afin de développer une source nationale de combustible nucléaire enrichi à des niveaux plus élevés, destiné à être utilisé dans une nouvelle génération de réacteurs. Actuellement, ce combustible n’est disponible qu’en quantité commerciale en provenance de la Russie, comme l’a annoncé mardi le Département de l’Énergie (DOE). Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une quête de contrats pouvant s’étendre jusqu’à 10 ans avec des entreprises de services d’enrichissement pour produire du combustible d’uranium à faible enrichissement à haute teneur en assay, ou HALEU, enrichi jusqu’à 20%.

Le DOE dispose d’un financement d’environ 500 millions de dollars pour la production de HALEU provenant de l’Inflation Reduction Act de 2022 et a sollicité des propositions en fin d’année dernière pour des services supplémentaires de production de HALEU. Selon Jon Carmack, le secrétaire adjoint du DOE pour le cycle du combustible nucléaire, il s’agit d’un processus complexe de type « œuf ou poule« . Le gouvernement doit investir suffisamment d’argent pour montrer une demande initiale aux producteurs, les incitant ainsi à développer des capacités, à demander des licences et à lancer des projets de conception et de construction d’usines HALEU.

Publicité

L’administration du président Joe Biden considère les nouveaux réacteurs et le maintien de la flotte actuelle de centrales nucléaires comme cruciaux pour son programme de lutte contre le changement climatique. Ali Zaidi, conseiller climatique national de Biden, souligne que l’augmentation de l’approvisionnement intérieur en uranium renforcera la sécurité énergétique, créera des emplois syndicaux bien rémunérés et stimulera la compétitivité économique.

Cependant, des experts en prolifération nucléaire mettent en garde contre les risques accrus de prolifération liés à une dépendance accrue à la HALEU dans le monde, car ce combustible est plus proche du matériau fissile des armes nucléaires que le combustible traditionnel. Actuellement, la seule entreprise commercialisant des envois commerciaux de HALEU est TENEX, filiale de la société énergétique publique russe Rosatom.

Bien que Centrus Energy soit la seule entreprise américaine autorisée à produire de la HALEU, elle fournit actuellement au DOE une petite quantité de combustible à des fins de démonstration. La société se montre optimiste quant à la possibilité que l’appel d’offres conduise à une augmentation de la production dans son usine de l’Ohio. La société européenne d’enrichissement d’uranium Urenco pourrait éventuellement produire de la HALEU aux États-Unis, mais elle n’a pas encore obtenu de licence à cet effet.