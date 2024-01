Sécurisation des espaces frontaliers : 90 motos offertes aux forces de défense et de sécurité béninoises

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séïdou, a procédé ce lundi 15 janvier 2024 à Cotonou, à la remise officielle d’un lot de 90 engins à deux roues au profit des Forces de défense et de sécurité. Cette action vise à renforcer les capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité opérant dans les zones frontalières du Bénin, en leur offrant des moyens de mobilité adaptés au relief et aux réalités du terrain.

Ce lot de 90 engins à deux roues sera réparti au profit des éléments de la Police républicaine, de l’État-Major Général des Forces armées béninoises et de la Direction des services de liaison et de la documentation. Il a été acquis par l’Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers (Abégief) pour le compte de son budget exercice 2023.

Publicité

Le directeur général de ladite agence, Marcel Baglo, a fait savoir que cette mesure a été prise suite au constat selon lequel les moyens lourds traditionnellement déployés par les Forces de défense et de sécurité (Fds) ne sont pas adaptés à certaines opérations entrant dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes dans les frontières nord du pays. Il faut noter que l’Abégief, dans la mise en œuvre de sa Politique nationale de développement des espaces frontaliers (Pndef), a entrepris une série d’actions dans divers domaines notamment la construction d’infrastructures de sécurité dans les localités frontalières, la dotation de matériels roulants à deux et à quatre roues, d’équipements de protection aux Fds et le renforcement de capacités. ‹‹ La remise de matériels roulants de ce jour est complémentaire à ces initiatives et vise à surmonter les obstacles d’ordre matériel aux changements que nous souhaiterions réaliser en matière d’amélioration des conditions de travail de nos Fds », a affirmé le ministre Alassane Séïdou.