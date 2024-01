Sénégal vs Côte d’Ivoire : mauvaise nouvelle en vue pour les Lions de la Teranga ?

La phase des 8es de finale de la CAN 2023 débutera ce samedi 27 janvier. Deux matchs vont se jouer demain à savoir Angola vs Namibie et Nigeria vs Cameroun. L’un des chocs attendus de cette phase à élimination directe est sans aucun doute le Côte d’Ivoire vs Sénégal qui va se jouer le lundi 29 janvier. Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont connu une phase de poule très compliquée avec une déroute enregistrée lors de son dernier match de groupe face à la Guinée Équatoriale (4-0).

Max Alain Gradel et ses coéquipiers vont affronter la meilleure équipe du premier tour. Le groupe d’Aliou Cissé dégage une impressionnante force collective. Les cadres sont au rendez-vous et les Lions de la Teranga produisent l’un des plus beaux football de cette CAN 2023. Au sein de la tanière, un Lion fait l’unanimité. Il s’agit de Pape Gueye. Le joueur de 25 ans évolue à un niveau stratosphérique.

Alors qu’il a l’habitude de performer au milieu de terrain, Pape Gueye a bluffé les experts du football africain grâce aux prestations qu’il a livrées en défense centrale. Il épaule parfaitement le roc Kalidou Koulibaly. Pape Gueye joue dans l’axe pour pallier les absences des habituels titulaires du poste. Cependant, pour la rencontre contre la Côte d’Ivoire, il se pourrait que le jeune homme de 25 ans ne soit pas apte pour commencer le match. Pendant la rencontre face à la Guinée Conakry, Pape Gueye a contracté une blessure au mollet.

Selon des sources concordantes, la blessure du joueur sénégalais nécessite un certain suivi. Il n’a pas participé aux récents entraînements, toute chose qui risque de le tenir éloigné du rectangle vert durant quelques jours. Par conséquent, les chances de voir Pape Gueye sur le terrain ce lundi sont minces. Avec la qualité de son effectif, nul doute qu’Aliou Cissé trouvera une alternative pour l’associer à Kalidou Koulibaly. Rappelons que durant la première journée de la compétition, Pape Gueye a inscrit son premier but en sélection contre la Gambie.