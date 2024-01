Supposée politisation du Fâ au Bénin: Mahougnon Kakpo répond

Share on Telegram

Le professeur Mahougnon Kakpo, président du Comité des rites Vodun au Bénin s’est prononcé sur les critiques qui ont envahi les réseaux sociaux par rapport à une supposée politisation du Tofa. A l’endroit de ceux qui estiment que le Tofa 2024 n’a fait que l’éloge du président de la République, il fait savoir qu’il n’y a rien de politique. L’oracle se serait adressé selon lui à Patrice Talon qui a commandé la consultation du Fa en tant que chef de l’État.

« Ce n’est pas le Bokonon qui parle, c’est le Fa qui parle. Et c’est quelqu’un qui a commandé la consultation. Lorsque vous allez faire une consultation le Fa vous parle. La consultation du ToFa est commandée par le président de la République. Donc le Fa parle au président par rapport au pays », a déclaré le professeur Mahougnon Kakpo pour se défendre face à celles et ceux qui critiquent l’interprétation sommaire qui a été faite du signe « Sa Aklan » émanant de la consultation. Il indique par la suite que ce n’est pas le « Bokonon » qui parle mais le Fa. Aussi, a-t-il renvoyé les internautes qui font ce type de critique vers les arcanes du Fa.

« Le Fa n’est pas une invention. On ne nait pas Bokonon. On devient Bokonon par un apprentissage minutieux de plusieurs années. Donc le même signe peut être interprété par plusieurs personnes et vous retrouverez le schème de ce qui est tracé. C’est tout. C’est ça d’ailleurs la méthode scientifique qui couronne le Fa », a-t-il poursuivi aux micros des journalistes. Rappelons que selon l’interprétation sommaire qui a été faite de ce signe « Sa Aklan », le Fa recommande d’encourager le président Patrice Talon.

L’oracle annonce également toujours selon le professeur Mahougnon Kakpo que les attentes des populations béninoises seront comblées cette année 2024. « Rien n’attaque un enfant unique devant sa maman. Le président se bat pour défendre les intérêts du pays. Par conséquent la bonne foi du président ne devrait pas le quitter. Le bonheur pour le pays est l’énergie aquatique », a expliqué sommairement le président du Comité des rites Vodun au Bénin.