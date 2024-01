Suprématie de la Russie: Poutine lance une construction visant cette région

En Russie, la région de l’Arctique revêt d’une importance capitale. En effet, le réchauffement climatique a accentué la fonte des glaces, ce qui fait de cette région du globe, une nouvelle route maritime et commerciale praticable. Moscou souhaite s’en assurer la suprématie et continue de développer sa technologie pour en maîtriser les moindres recoins.

La Russie a des vues sur la région de l’Arctique. En effet, Moscou envisage de faire de cette région du globe, une importante route commerciale qui permettra de simplifier les échanges avec l’Asie. Un moindre mal quand on sait à quel point la Russie est désormais tournée vers la Chine, son principal allié commercial et politique, qui figure, elle aussi, dans le groupe de BRICS (avec le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud).

Moscou a des vues sur l’Arctique

C’est dans le but de contrôler cette région du monde que le président russe, Vladimir Poutine, a autorisé la construction, ce vendredi, du Leningrad. Il s’agit d’un brise-glace nucléaire, qui permettra d’assurer des opérations scientifiques d’exploration et de recherche, ainsi que des livraisons de marchandises. Un discours prononcé sur les lieux de sa construction, dans l’un des chantiers navals de Saint-Pétersbourg.

Leningrad renvoie directement à l’ancienne capitale du Royaume de la Fédération de Russie. Un lieu hautement symbolique, dans lequel les combattants communistes ont réussi à faire barrage aux nazis allemands. Une manière, pour le président Poutine, de leur rendre hommage, alors que Moscou est actuellement en pleine guerre contre l’Ukraine, qu’il souhaite “dénazifier”, comme il l’a répété à plusieurs reprises.

Une route vers l’Asie, terriblement importante

Ce navire, signé du géant Rosatom, mesurera plus de 170 mètres de long. Il sera en mesure de briser la glace, jusqu’à 3 mètres de profondeur. Un navire qui, à lui seul, permettra de dupliquer les échanges entre la Russie et l’Asie. Avec la fonte des glaces, cette route est de plus en plus accessible et déjà 36 millions de tonnes de marchandises y auraient transité en 2023.