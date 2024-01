Tofâ 2024 : des béninois déplorent la politisation de l’interprétation

Share on Telegram

La consultation du Tofâ pour l’année 2024 a été effectuée le mercredi 10 janvier 2024 à la porte du Non-retour de Ouidah, dans les circonstances des Vodun Days, en présence d’une foule immense constituée de personnes provenant de tous les coins de la terre. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du président Patrice Talon, du ministre de la Culture, du tourisme et des arts, Jean-Michel Abimbola, du président de l’Assemblée Nationale Louis Vlavonou et de plusieurs autres personnes de marque dont le nonce apostolique.

Sa Aklan est le signe qu’a révélé le Tofa de l’année 2024. L’annonce a été faite par le professeur Mahougnon Kakpo, président du comité des rites Vodun. En résumé, il s’agit d’un signe favorable. En voulant donner la signification du signe Sa Aklan révélé par le Fâ pour le Bénin en 2024, le professeur Mahougnon Kakpo s’est exprimé en ces termes : « Le Fâ dit que rien n’attaque un enfant unique devant sa maman. La maman va se battre pour défendre sa progéniture. Le Fâ dit que le président se bat pour défendre les intérêts du pays, par conséquent, il a une bonne foi. Et si jamais cette bonne foi le quittait, ce ne serait pas bien pour le pays. Le Fâ dit que lors des rituels généraux pour le vodun dans le pays, le président, en restant dans le pays et en participant, reçoit ainsi les esprits positifs que les vodun apportent et, par conséquent, cela doit lui être bénéfique ››.

Une explication qui n’a pas été du goût de plus d’un dans la foule présente. Également sur les réseaux sociaux, cette explication donnée par le collège des prêtres du Fâ a fait couler beaucoup d’encre. » C’est consultation du Bénin ou bien pour le président ? » a questionné Sylvain Houndoda sur la page facebook de La Nouvelle Tribune. Une réaction appuyée par de nombreux autres internautes. »Je ne suis pas d’accord avec cette explication orientée. Le Fâ est consulté au nom de la nation et non au nom du président de la République » a commenté Claude Anignikin.

» Fâ oo, Fâ kantor ooh, Dieu les voit tous », ( que ce soit le Fâ ou ceux qui l’ont consulté, Dieu les voit tous), a ironisé Prince Dourossimi. Il importe de notifier que le collège des prêtres du Fâ a aussi précisé qu’une interprétation plus détaillée du Tofâ sera faite sous peu. Le collège des prêtres du Fâ dont le professeur Mahougnon Kakpo a porté la voix a aussi informé que le Fâ a annoncé que le vodun Dan qui est au bord de l’eau apportera du bonheur au Bénin et que les difficultés que les populations supportent ou vivent se transformeront très bientôt en opportunités.

Ce vodun Dan, lors de l’interprétation approfondie et détaillée, sera identifié et les rituels conséquents lui seront consacrés. D’après les premières explications des prêtres, le Fâ recommande de faire du bien aux femmes. ‹‹ Le Fâ dit que le bonheur cette année pour le pays doit provenir du bienfait fait aux femmes », avait déclaré Mahougnon Kakpo. Le grand absent de la cérémonie de consultation du Tofâ cette année est David Koffi Aza.