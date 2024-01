Un gratte-ciel unique au monde sera construit dans ce pays arabe

Surplombant majestueusement la côte de la mer Rouge en Arabie saoudite, un nouveau joyau architectural a récemment été dévoilé à Neom, le mégaprojet Epicon. Ce gratte-ciel futuriste, doté d’ailes en acier scintillant, s’impose comme le projet le plus ambitieux du royaume arabe, avec un budget colossal dépassant les 500 milliards de dollars. S’inscrivant dans le cadre de Vision 2030, la vision audacieuse de l’Arabie saoudite pour l’avenir, Epicon vise à attirer des touristes du monde entier grâce à son caractère unique.

Le cœur d’Epicon réside dans sa dualité entre le luxe moderne et le respect de l’environnement. En effet, ce complexe hôtelier de luxe, dont 95 % de l’espace sera dédié à une réserve naturelle, s’affirme comme une prouesse architecturale à l’empreinte écologique exceptionnelle. Les tours en acier, aux formes impossibles, semblent émerger d’un paysage désertique, défiant les lois de l’ingénierie et créant une atmosphère surréaliste.

Publicité

Présenté comme un « havre pour échapper au stress du quotidien« , Epicon s’intègre harmonieusement dans le cadre luxueux de Neom, la destination ultramoderne du golfe d’Aqaba. Cette ville futuriste, qui abrite également The Line, un projet de ville intelligente, promet une expérience touristique inégalée avec ses hôtels de renom et ses réalisations architecturales signées par les plus grands noms du secteur.

À première vue, on pourrait penser qu’Epicon a été conçu par une intelligence artificielle, mais la réalité est tout autre. Les plans de ce gratte-ciel avant-gardiste sont l’œuvre du cabinet d’architecture international 10Design. Composé de deux tours impressionnantes, l’une mesurant 225 mètres et l’autre 275 mètres, toutes deux recouvertes de miroirs, Epicon rappelle l’esthétique futuriste de The Line, créant une harmonie visuelle au sein de Neom.

Le projet Epicon ne se limite pas à ses tours monumentales. Ces gratte-ciel en acier seront connectés par d’imposantes structures, également en acier, abritant des piscines extérieures, une salle de sport ultramoderne, une bibliothèque, des espaces de travail, des lieux de détente, des restaurants et des lounges. À proximité, l’Epicon Resort adoptera le même style acéré en proposant 120 chambres et 45 villas résidentielles en bord de plage, offrant une expérience de luxe horizontale complémentaire à la verticalité impressionnante des tours.

Publicité

Bien que cette prouesse de design impressionne, il convient de noter qu’Epicon ne représente qu’une des dix régions prévues par Neom. Jusqu’à présent, six projets ont été annoncés dans différentes régions, dont Leyja, Oxagon, et Sindalah, chacun offrant une vision unique et avant-gardiste de l’urbanisme et de l’architecture.