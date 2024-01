USA: comment la Chine compte prendre sa revanche après les sanctions dans ce domaine

Share on Telegram

Dans un ambitieux plan de croissance, la Chine projette de doubler sa production de puces en moins de dix ans, surpassant largement les attentes du marché. Selon une récente étude de Barclays, la Chine prévoit d’atteindre cette ambition en exploitant le potentiel de croissance « matériellement plus élevé » dans le secteur des semi-conducteurs du pays, basée sur les plans de 48 fabricants de puces présents en Chine continentale. Cette initiative s’inscrit dans la quête d’indépendance technologique de la Chine, motivée par les restrictions imposées par les États-Unis et certains partenaires sur les ventes de technologie au géant asiatique.

La démarche chinoise vise à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des technologies étrangères, une tâche complexe rendue plus difficile par les contraintes commerciales imposées. Les entreprises chinoises intensifient leurs efforts pour acquérir des outils essentiels à la production de puces, sécurisant ainsi leurs approvisionnements avant d’éventuelles nouvelles interdictions d’imports de la part des États-Unis.

Les fournisseurs majeurs d’équipements pour la fabrication de puces ont enregistré une augmentation des commandes de la part de la Chine l’année dernière, soulignant l’engagement du pays à stimuler sa production de semi-conducteurs. Cependant, la Chine semble se concentrer principalement sur la production de puces utilisant une technologie plus ancienne, notamment des semi-conducteurs hérités de 28 nanomètres ou plus.

Bien que ces puces soient en deçà des modèles les plus avancés, elles connaissent une forte demande dans des secteurs tels que les appareils électroménagers et l’industrie automobile. Barclays émet cependant une mise en garde, soulignant que la production chinoise de puces basées sur une technologie plus ancienne pourrait entraîner une surabondance sur le marché à l’avenir.

Les analystes estiment que cette surabondance pourrait se produire au plus tôt en 2026, en fonction de la qualité des puces produites et de possibles nouvelles restrictions commerciales. Le Département du Commerce des États-Unis manifeste un intérêt particulier pour la production chinoise de semi-conducteurs hérités, envisageant même d’enquêter sur le degré de dépendance des entreprises américaines vis-à-vis de la technologie chinoise.