USA: décès de l’acteur Peter Crombie à 71 ans

La nouvelle du décès de l’acteur américain Peter Crombie a plongé les amateurs de la célèbre série « Seinfeld » dans la tristesse. Crombie, surtout connu pour son rôle de « Crazy » Joe Davola dans la quatrième saison de la sitcom emblématique, s’est éteint mercredi à l’âge de 71 ans, comme l’a annoncé sa première épouse, Nadine Kijner, via une émouvante publication sur Instagram.

Selon les dires de Kijner, l’acteur avait récemment traversé une « brève maladie« , bien que les détails exacts des circonstances de sa disparition n’aient pas encore été divulgués. L’annonce a choqué les fans, plongeant les réseaux sociaux dans une vague de souvenirs et de messages de condoléances.

« C’est avec un choc et une tristesse extrême que je vous annonce que mon ex-mari est mort. Merci pour tant de merveilleux souvenirs et pour avoir été un homme si bon », a écrit Kijner, laissant transparaître une émotion palpable à travers ses mots. « Tant de gens t’ont aimé parce que tu étais une âme gentille, généreuse, attentionnée et créative« , a-t-elle conclu, témoignant de la personnalité appréciée de l’acteur.

Peter Crombie avait rejoint le casting de « Seinfeld » en 1992 pour incarner le mémorable « Crazy » Joe Davola, un écrivain mentalement instable et agressif. Le personnage tient son nom du producteur de télévision Joe Davola, ajoutant une touche d’originalité à la série comique qui a marqué l’histoire de la télévision américaine.

Outre son rôle emblématique dans « Seinfeld« , Peter Crombie a laissé sa marque dans d’autres productions télévisuelles, notamment la mini-série « House of Frankenstein » diffusée en 1997 sur NBC. Sa carrière cinématographique comprend des apparitions dans des œuvres majeures telles que « Né un 4 juillet » avec Tom Cruise et « Tueurs nés« . Son talent polyvalent lui a également valu des apparitions mémorables dans des séries télévisées telles que « New York, police judiciaire« , « Star Trek: Deep Space Nine » et « Walker, Texas Ranger« .